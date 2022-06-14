ТранспортСевера: в Мурманской области на линии общественного транспорта выйдут 135 новых автобусов и троллейбусов

В Мурманской области благодаря программе обновления пассажирского транспорта, запущенной по поручению главы региона Андрея Чибиса закуплено более 135 единиц нового пассажирского транспорта. 11 июня губернатор передал ключи от порядка 50 новых троллейбусов и автобусов генеральным директорам АО «Электротранспорт» Сергею Коробкову и АО «Мурманскавтотранс» Зое Фатовой.

«В этом году мы закупили 135 единиц новой техники, чтобы у наших жителей появились современные, качественные, безопасные и комфортные автобусы и троллейбусы. Благодаря этому областной парк обновился на 30%, а Мурманский – на 20%. Автопарки обновлялись в опережающем порядке. Учитывая рост цен, нам удалось сэкономить 150 млн руб., которые также пойдут на развитие общественного транспорта в регионе. При этом предприятия должны выполнить набор условий: увеличить зарплату водителям и обслуживающему персоналу, а также исключить вероятность сокращения сотрудников», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Программа обновления действительно масштабна. Теперь наш транспорт станет ещё лучше. Закупленные автобусы успешно прошли тестовые осенние и зимние периоды. У водителей замечаний к технике нет», – сообщил Сергей Коробков.

Новый общественный транспорт закуплен для Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Ловозерского района, Кандалакши, ЗАТО Североморск, ЗАТО г. Островной, Полярных Зорь, Ковдора, Печенгского округа, ЗАТО Александровск.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация программы обновления подвижного состава по программе поддержки транспортных предприятий на территории Мурманской области стартовала в 2021 году. Так, в прошлом году приобретено 11 троллейбусов (в т.ч. 1 с автономных ходом до 20 км – первый за полярным кругом) и 23 автобуса.

В 2022 году начался второй этап реализации программы. На данные цели из бюджета Мурманской области выделено порядка 1,5 миллиарда руб. Программа осуществляется полностью за счет бюджетных средств в виде предоставления субсидий перевозчикам на возмещение расходов, связанных с обновлением подвижного состава. Перевозчиками заключены договоры на поставку 135 транспортных средств (129 автобусов и 6 троллейбусов).

Принимаемые меры ориентированы на обеспечение стабильной работы транспортной отрасли и повышение качества транспортного обслуживания населения Мурманской области. Реализация программы обновления подвижного состава позволила 10 ведущим перевозчикам региона сохранить кадровый состав, обновить парк подвижного состава, снизить кредитную и лизинговую нагрузку на перевозчиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/