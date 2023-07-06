Трассу Апатиты-Кировск ждёт реконструкцияВ Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков
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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 13:00

Трассу Апатиты-Кировск ждёт реконструкция

Трасса Апатиты-Кировск является одной из самых загруженных дорог в Мурманской области, ввиду большого потока туристов. Дорога имеет две полосы и в некоторые периоды интенсивность движения на ней достигает 20 тыс. автомобилей в сутки. Большой поток транспортных средств способствует образованию заторов, формированию очагов аварийности, в связи с чем было принято решение о её реконструкции, заключён государственный контракт.

Контрактом предусмотрена 4-полосная дорога с переходно-скоростными полосами, которые позволят снизить скорость автомобиля перед въездом на транспортные развязки, а также сравняться с общим потоком при переходе в основные полосы движения.

В составе работ по реконструкции предусмотрено устройство двух транспортных развязок: первая будет представлять собой фигуру дорожного полотна в форме петли, соединяющей главную дорогу с примыкающей при совершении левого поворота (2-уровневая по типу «Труба»). Данная развязка будет обеспечивать транспортную связь со второй апатито-нефелиновой обогатительной фабрикой (АНОФ-2); вторая – кольцевая, будет соединять трассу с подъездом к населенному пункту Титан, в том числе с южным склоном горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» и дорогой на Коашву.

Транспортные развязки позволят повысить безопасность на дороге, исключить заторы в часы пик, тем самым, обеспечат комфортный проезд участникам дорожного движения.

Для пересечения трассы пешеходы будут пользоваться подземными переходами. Также проектом предусмотрены регулируемые пешеходные переходы со звуковым сопровождением зеленого сигнала светофора и силовые пешеходные ограждения.

На всем протяжении автодороги предусматривается наружное освещение, что является актуальным в условиях полярной ночи.

В рамках реконструкции запланировано устройство автобусных остановок с автопавильонами. До и после остановочных пунктов запроектированы переходно-скоростные полосы, отделяемые от проезжей части островками безопасности.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, целью реконструкции автодороги является повышение пропускной способности, снижение дорожно-транспортного травматизма, и что немаловажно, сокращение дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.

В настоящее время подрядной организацией выполняются подготовительные работы, в том числе мероприятия по организации дорожного движения.

Сроки реализации реконструкции 2023-2025 годы.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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