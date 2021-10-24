Трассу Оленегорск-Ловозеро отремонтировали – досрочно

В Мурманской области опережающими темпами проводится ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оленегорск-Ловозеро, км 0 – км 80 (выборочно).

Работы по ремонту автодороги выполняет подрядная организация ООО «Мурманавтодор» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок окончания работ по контракту август 2022 года, однако, выполнение контракта идёт с опережением графика и в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В 2021 году подрядной организацией проведены работы по фрезерованию и устройству верхнего слоя покрытия, нанесена горизонтальная разметка в полном объёме.

Региональный Минтранс напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения требований дорожных знаков и разметки при проезде участков ремонта.