Траулер «Кокшайск» сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии

Российский траулер «Кокшайск» сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщает телерадиокомпания «NRK». На борту находятся 35 человек. О причинах ЧП не сообщается.

Отмечается, что спасательные службы попытаются снять судно с мели во время прилива. Сейчас они находятся рядом с траулером. Помощь экипажу пока не требуется, море спокойное, погода в этом районе хорошая.

«У судна есть небольшой крен. Следов протечек не наблюдается», — рассказал телекомпании Эдмунд Йонсен, капитан одного из судов, находящихся поблизости.

По словам представителя полиции северной Норвегии Руне Нильсена, причины инцидента выясняются. Для этого полиции необходимо переговорить с членами экипажа, пояснил он.