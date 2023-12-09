Травматологи-ортопеды Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина выполнили комплексную операцию по восстановлению коленного сустава

Операция была выполнена тридцатилетнему пациенту, перенёсшему травму левого коленного сустава с диагнозом: разрыв передней крестообразной связки и задних рогов обоих менисков. У пациента наблюдалась нестабильность коленного сустава и боли.

Врачами травматологами-ортопедами Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина впервые была проведена комплексная операция по восстановлении коленного сустава. Операцию провели врачи травматологи-ортопеды травматолого-ортопедического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Артур Кондратенков и Руслан Лихачевский под руководством заведующего отделением Андрея Иванова.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, врачи выполнили пластику (восстановление собственным сухожилием с ноги) крестообразной связки. Одновременно выполнено сшивание латерального и медиального менисков специальными шовными фиксаторами. Обычно при повреждении менисков проводится его резекция (удаление). Сохранение менисков очень важно для здоровья сустава. Это позволяет избежать развития остеоартроза, особенно в молодом возрасте.

В настоящее время пациенту предстоит длительный период реабилитации под контролем врачей по лечебной физкультуре.

Фото: https://gov-murman.ru