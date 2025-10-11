Травмоопасный неделя: Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено три извещения о тяжёлых несчастных случаях на производстве

6 октября текущего года, в понедельник, утром несчастный случай произошёл на территории котельной «Северная» филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть». По предварительной информации, пострадавший упал с высоты собственного роста и ударился головой, получив при этом тяжёлую травму.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются комиссией с участием Государственного инспектора труда.

В этот же день и тоже утром передвигаясь по территории предприятия, электрослесарь Кировского филиала ООО «Механик» потерял сознание и упал на землю, ударившись головой, получив при этом тяжёлую травму.

Решение о наличии связи травмирования пострадавшего с производством, с учётом обстоятельств и причин происшествия, которые выясняются, будет приниматься комиссией по итогам расследования, сообщает Государственная инспекция труда в Мурманской области.

Очередное извещение о несчастном случае поступило в Государственную инспекциею труда в Мурманской области уже 8 октября. Оно поступило от ИП Феофановой В.И.

Согласно полученной информации, трагедия случилась при выполнении работ по ремонту фасада на девятиэтажном доме по улице Сафонова Североморска: пострадавшая сорвалась с высоты, в результате чего погибла.

Как отметил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев, обстоятельства и причины происшествия, как несчастного случая на производстве, подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда.

Государственная инспекция труда напоминает: соблюдение требований охраны труда - это не только обязанность работодателя и работников, но и возможность сохранить свою жизнь и здоровье.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242039%2Fe44fa176a5ecff65c5