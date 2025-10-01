Травмы, полученные электромонтёром при падении, оказались тяжёлой степени тяжести

Несчастный случай с работником филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» произошёл в четверг, 25 сентября.

Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей производственного участка «Видяевский» района электрических сетей «Заозерский» во время производства работ по наряду в составе бригады, стоя на бетонном основании, упал на каменистый грунт с высоты около метра и получил травмы тяжёлой степени тяжести.

«Учитывая, что полученные работником травмы оказались тяжёлой степени тяжести, обстоятельства и причины данного происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда», - сообщил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241990%2Fwall-219140931_2762