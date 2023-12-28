В Кировске устанавливают новые остановочные комплексы с подогревом скамеекТуристский информационный центр Мурманской области продолжит работу в праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 14:00

Требования к снабженцам за 7 лет стали более серьёзными

Основные гарантии производственных компаний в вакансиях для снабженцев касаются соблюдения требований ТК РФ, зарплаты и компенсаций. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил рынок труда Москвы и Санкт-Петербурга в сфере производственных закупок и проанализировал особенности позиционирования брендов работодателей.

Сфера закупок входит в топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал. Число вакансий за год выросло на 27%.

Откуда приходят в снабжение

Изучение опыта работы соискателей, претендующих на работу специалистом по закупкам, показывает, что чаще всего в снабжение приходят из сферы продаж (24%), АХО и бухгалтерии (по 15%). 8% ранее работали в транспортной отрасли, 6% — в строительстве.

Динамика заработных плат

Заработные платы менеджеров по закупкам в производственных компаниях выросли за год на 20%.

Среднерыночная заработная плата специалистов по снабжению в столице сегодня достигает 120 тысяч рублей в месяц, в городе на Неве — 100 тысяч рублей. Зарплатные максимумы — 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Основные гарантии и особенности позиционирования производственных компаний в вакансиях

Ключевые гарантии промышленных предприятий Москвы и Санкт-Петербурга в вакансиях для снабженцев достаточно банальны: оформление по трудовому договору, «белый» заработок, оплата отпускных и больничных.

Большинство работодателей из двух столиц гарантируют специалистам по снабжению профессиональный рост, стабильность работы компании и компенсацию расходов на питание.

В Москве проблема расстояний стоит более остро, чем в Санкт-Петербурге, поэтому в вакансиях московских компаний чаще упоминается близость к метро. Работодатели из столицы чаще предлагают обучение, интересные задачи, гибкий график, компенсацию затрат на мобильную связь, обещают карьерный рост.

Производственные предприятия Санкт-Петербурга чаще говорят в вакансиях о наличии системы премирования, дарят подарки сотрудникам и их детям, проводят корпоративные мероприятия, организуют доставку на работу корпоративным транспортом.

Как изменились требования к специалистам по закупкам

Требования к снабженцам за 7 лет стали более серьёзными. Работодателям нужны управленцы и специалисты с опытом автоматизации процессов, аналитическим бэкграундом. Необходимы снабженцы, которые сумеют добыть нужные товары любыми путями. Такая фраза как «Наличие собственной базы бизнес-контактов/партнёров/перевозчиков» стала встречаться в вакансиях значительно чаще: если до 2022 года это являлось дополнительным, но не обязательным, конкурентным преимуществом, то сейчас фактически превратилось в норму.

Чем мотивируют менеджеров по закупкам

В 48% московских производственных компаний и 44% петербургских менеджерам по закупкам платят только оклад. И это не есть хорошо, потому что от эффективной работы снабженцев зависит множество показателей, в частности, себестоимость готовых изделий, объем брака, выполнение производственных планов и проч. Система премирования и KPI чаще встречается в Санкт-Петербурге.

Как решать проблему нехватки кадров:

— сегментировать целевую аудиторию и правильно описывать вакансии;

— снимать лишние барьеры на вход (пол, возраст, отрасль);

— не терять уже работающих = развивать систему мотивации;

— искать внутренние резервы = отстраивать систему обучения;

— следить за ситуацией на рынке труда.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:00«Любимое кино». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки-PRO Валюту (16+)Рубль укрепляется на фоне спроса на нацвалюту компаниями-экспортерами и позитива на мировых фондовых рынках-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика