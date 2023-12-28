Требования к снабженцам за 7 лет стали более серьёзными

Основные гарантии производственных компаний в вакансиях для снабженцев касаются соблюдения требований ТК РФ, зарплаты и компенсаций. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил рынок труда Москвы и Санкт-Петербурга в сфере производственных закупок и проанализировал особенности позиционирования брендов работодателей.

Сфера закупок входит в топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал. Число вакансий за год выросло на 27%.

Откуда приходят в снабжение

Изучение опыта работы соискателей, претендующих на работу специалистом по закупкам, показывает, что чаще всего в снабжение приходят из сферы продаж (24%), АХО и бухгалтерии (по 15%). 8% ранее работали в транспортной отрасли, 6% — в строительстве.

Динамика заработных плат

Заработные платы менеджеров по закупкам в производственных компаниях выросли за год на 20%.

Среднерыночная заработная плата специалистов по снабжению в столице сегодня достигает 120 тысяч рублей в месяц, в городе на Неве — 100 тысяч рублей. Зарплатные максимумы — 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Основные гарантии и особенности позиционирования производственных компаний в вакансиях

Ключевые гарантии промышленных предприятий Москвы и Санкт-Петербурга в вакансиях для снабженцев достаточно банальны: оформление по трудовому договору, «белый» заработок, оплата отпускных и больничных.

Большинство работодателей из двух столиц гарантируют специалистам по снабжению профессиональный рост, стабильность работы компании и компенсацию расходов на питание.

В Москве проблема расстояний стоит более остро, чем в Санкт-Петербурге, поэтому в вакансиях московских компаний чаще упоминается близость к метро. Работодатели из столицы чаще предлагают обучение, интересные задачи, гибкий график, компенсацию затрат на мобильную связь, обещают карьерный рост.

Производственные предприятия Санкт-Петербурга чаще говорят в вакансиях о наличии системы премирования, дарят подарки сотрудникам и их детям, проводят корпоративные мероприятия, организуют доставку на работу корпоративным транспортом.

Как изменились требования к специалистам по закупкам

Требования к снабженцам за 7 лет стали более серьёзными. Работодателям нужны управленцы и специалисты с опытом автоматизации процессов, аналитическим бэкграундом. Необходимы снабженцы, которые сумеют добыть нужные товары любыми путями. Такая фраза как «Наличие собственной базы бизнес-контактов/партнёров/перевозчиков» стала встречаться в вакансиях значительно чаще: если до 2022 года это являлось дополнительным, но не обязательным, конкурентным преимуществом, то сейчас фактически превратилось в норму.

Чем мотивируют менеджеров по закупкам

В 48% московских производственных компаний и 44% петербургских менеджерам по закупкам платят только оклад. И это не есть хорошо, потому что от эффективной работы снабженцев зависит множество показателей, в частности, себестоимость готовых изделий, объем брака, выполнение производственных планов и проч. Система премирования и KPI чаще встречается в Санкт-Петербурге.

Как решать проблему нехватки кадров:

— сегментировать целевую аудиторию и правильно описывать вакансии;

— снимать лишние барьеры на вход (пол, возраст, отрасль);

— не терять уже работающих = развивать систему мотивации;

— искать внутренние резервы = отстраивать систему обучения;

— следить за ситуацией на рынке труда.