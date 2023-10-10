Трёхсторонняя комиссия рекомендует включить в коллективные договоры и соглашения дополнительных гарантий, в том числе направленных на улучшение демографической ситуации в Мурманской области

В преддверии Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора Мурманской области Елены Дягилевой. В состав комиссии вошли представители правительства Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов, а также Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы текущей ситуации на рынке труда Мурманской области и содействия занятости инвалидам. Отдельной темой обсуждения стала ситуация с заключением коллективных договоров в организациях региона.

По итогам встречи участники заседания приняли решение разработать и направить в адрес работодателей региона совместное обращение о включении в коллективные договоры и соглашения дополнительных гарантий, в том числе направленных на улучшение демографической ситуации в Мурманской области, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://vk.com/mprof51?z=photo-131727281_457240841%2Falbum-131727281_0%2Frev