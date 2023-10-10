ФАС возбудила дело на рынке арматурыРеспублика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.23 11:45

Трёхсторонняя комиссия рекомендует включить в коллективные договоры и соглашения дополнительных гарантий, в том числе направленных на улучшение демографической ситуации в Мурманской области

В преддверии Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора Мурманской области Елены Дягилевой. В состав комиссии вошли представители правительства Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов, а также Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы текущей ситуации на рынке труда Мурманской области и содействия занятости инвалидам. Отдельной темой обсуждения стала ситуация с заключением коллективных договоров в организациях региона.

По итогам встречи участники заседания приняли решение разработать и направить в адрес работодателей региона совместное обращение о включении в коллективные договоры и соглашения дополнительных гарантий, в том числе направленных на улучшение демографической ситуации в Мурманской области, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

Фото: https://vk.com/mprof51?z=photo-131727281_457240841%2Falbum-131727281_0%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило 104% собираемости платежей за три квартала 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,42 рубля, евро теряет почти 1,35 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Президент поручил внести «Мурманский СПГ» в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика