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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 11:00

Трём населённым пунктам Мурманской области присвоены почётные звания

Трём населённым пунктам Мурманской области присвоены почётные звания. В ходе торжественной церемонии губернатор Андрей Чибис вручил награды представителям муниципалитетов.

«В год 80-летия Великой Победы высокие звания получили сразу три населённых пункта, где живут и служат наши бойцы, лётчики. Кроме того, накануне исполнилось 40 лет со дня присвоения Мурманску звания «Город-герой», и Полярный в этом году отмечает 17-летнюю годовщину присвоения звания «Город воинской славы». Звания «Города морской доблести» носят Североморск и Заозерск. Все эти достижения – заслуга людей, военнослужащих, которые в годы Великой Отечественной войны проявили беспрецедентное мужество и героизм. Их подвиг вдохновляет нас и сегодня. И конечно, мы гордимся ребятами, которые доблестно отстаивают интересы России на полях специальной военной операции», – подчеркнул Андрей Чибис.

Селу Алакуртти и посёлку городского типа Печенга присвоили почётные звания Мурманской области «Населённый пункт воинской доблести», а населённому пункту 27 км железной дороги Мончегорск – Оленья – почётное звание Мурманской области «Населённый пункт лётной доблести».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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