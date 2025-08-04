Трём педагогам Мурманской области присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Трём педагогам Мурманской области указом Президента Владимира Путина присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: Елене Беляевой, учителю Мурманского политехнического лицея, Елене Засухиной, учителю мурманской гимназии №2, Ирине Младовой, учителю школы №10 Кандалакшского округа.

Елена Беляева – учитель химии Мурманского политехнического лицея, педагог высшей квалификационной категории, почетный работник образования Российской Федерации. Является победителем конкурсов профессионального мастерства разных уровней, награждена медалью «За службу образованию» фонда «Наследие Д.И. Менделеева». Имя Елены Иосифовны внесено в раздел «Учителя России» энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». Педагог отмечена многочисленными благодарностями оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников по химии, комитета по образованию администрации города Мурманска.

Елена Засухина преподает физику, имеет высшую квалификационную категорию, является победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации, почётным работником общего образования, ветераном труда Российской Федерации. Елена Викторовна награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственными письмами губернатора Мурманской области, министерства образования и науки Мурманской области. Имеет наградной знак «Педагог-новатор» и медаль благотворительного фонда наследия Менделеева «За службу образованию».

Ирина Младова – учитель математики, имеет высшую квалификационную категорию. С 2008 года осуществляет дистанционное обучение старшеклассников отдаленных сельских школ Кандалакшского района, является автором и преподавателем разработанных авторских курсов для дистанционного обучения по математике и информатике. С 2020 по 2024 годы Ирина Александровна подготовила двух призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Является победителем и дипломантом конкурсов профессионального мастерства разного уровня, лауреатом всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего».

Напомним, повышение качества образования – приоритетная задача стратегического плана «На Севере – жить!».

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области заслуженные учителя Российской Федерации получают повышенную выплату в 20 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, по инициативе губернатора Андрея Чибиса в комплекс мер поддержки для педагогов введены доплаты за квалификационную категорию: 10 тысяч рублей за первую категорию и 15 тысяч рублей – за высшую категорию. Благодаря мерам поддержки за последние два года в школы, колледжи и детские сады Мурманской области привлечено около 1,5 тысячи педагогов, в два раза сокращено число вакансий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551340/#&gid=1&pid=3