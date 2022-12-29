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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.22 17:30

Трём журналистам региона вручены звания «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области»

В рамках торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов 2022 года, губернатор Андрей Чибис вчера провёл первую церемонию награждения знаками отличия почётных работников средств массовой информации.

Обращаясь к участникам мероприятия глава региона поблагодарил всех за искренний и честный труд.

«Друзья, ваша работа крайне важна для общества. Ежедневно вы помогаете северянам быть в курсе событий региона и страны. Ваш труд сопровождает нас на протяжении всего дня, ведь сейчас, с помощью смартфонов мы всегда находимся в информационном поле. Я хочу сказать вам спасибо честный и объективный труд. Также поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и пожелать каждому успехов, благополучия и позитива. Этот год был сложный для всех нас, но мы справились со всеми ключевыми задачами», - прокомментировал Андрей Чибис.

Звание «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области» получили:

Елена Белкина – специальный корреспондент ГТРК «Мурман». Почти 40 лет Елена Владимировна трудится в информационной сфере региона и зарекомендовала себя компетентным специалистом, настоящим мастером своего дела.

Лев Федосеев – ведущий фотокорреспондент редакции «Мурманский вестник», чьи фоторепортажи всегда вызывают читательский интерес.

Сергей Юдков – корреспондент редакции «Мурманский вестник». Сергей Александрович отдал журналистскому делу почти 30 лет, его новостные материалы всегда доступно и ярко исполнены. Наряду с репортажами и очерками Сергей Юдков выступил автором документальных фильмов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, звание «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области» было учреждено по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В этом году награда вручается впервые. Коллеги отмечены знаком отличия за проявленный профессионализм, многолетний плодотворный труд по освещению наиболее значимых событий социально-экономической и культурной жизни Мурманской области и весомый вклад в развитие журналистики региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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