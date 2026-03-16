Тренд-2026: работающие жители Мурманской области намерены усилить фокус внимания на работе и профессиональном росте

Аналитики и карьерные консультанты hh.ru выявили устойчивый тренд: работающие жители Мурманской области намерены усилить фокус внимания на работе и профессиональном росте. Исследование показало, какое место в жизни респондентов занимает занятость, а также сколько они готовы платить за советы экспертов.

Согласно опросу о планах на 2026 год, у мурманчан в числе главных приоритетов остаются работа и карьера: тратить на них больше времени намерены 53% опрошенных. Далее следуют семья (43%) и здоровье вместе с личностным саморазвитием (по 29%). В числе других направлений — профессиональное развитие (18%), хобби (10%), образование (9%), спорт (7%) и общение с друзьями (4%).

«Мы видим смену парадигмы. Теперь для работников стало недостаточно просто “ходить на работу”. В приоритете у людей осознанное построение карьеры, приобретение новых навыков и работа над своими компетенциями. Люди хотят не просто зарабатывать, а становиться экспертами, и готовы инвестировать в это свое время», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Ожидаемо, что наиболее амбициозны в карьерных вопросах молодые специалисты. В возрастной группе 18–24 года почти 70% респондентов планируют активнее развивать карьеру. Для них также критически важны личностное саморазвитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). По мере увеличения возраста приоритеты смещаются: в группе 35–44 года семья выходит на первое место (53,8%), обгоняя карьеру, хотя работа всё ещё сохраняет высокие позиции (50,1%).

Региональная специфика: от карьерных амбиций до семейных ценностей

География также накладывает отпечаток на планы россиян. Наиболее высокие карьерные ожидания демонстрируют жители Приволжского федерального округа (60,9% планируют больше времени уделять работе), а также Москвы (54,2%) и Северо-Запада (52,9%).

Что волнует работающих россиян – у людей растут запросы к карьерным экспертам

Анализ обращений россиян, которые они делали в адрес карьерных консультантов hh.ru, показал, что за последний год люди стараются решить именно карьерные вопросы с помощью профессионалов, чтобы состояться на рынке труда.

Так, самым востребованным запросом стала подготовка «Готового резюме». Этот формат поддержки россияне увидели более 788 тысяч раз на hh.ru, а целенаправленно выбрали почти 40 тысяч россиян. И это максимальный показатель среди всех категорий. Это подтверждает, что качественная самопрезентация остается базовой потребностью номер один для выхода на рынок труда у российских соискателей.

В топ проблем, с которыми люди шли к экспертам hh.ru и обсуждали за последний год, также вошли:

  • «Найти работу за границей» — интерес к этой услуге остаётся стабильно высоким, что говорит о сохранении интереса к международному рынку труда, этот формат поддержки просмотрели более 430 тысяч пользователей.
  • «Перейти в новую профессию» — запрос на смену карьерного вектора был просмотрен у более чем 603 тысяч раз.
  • «Построить карьерный план» и «Проработать стратегию поиска» — системный подход к карьере становится нормой для специалистов из разных сфер.
  • «Вылечить синдром самозванца» — этот формат поддержки со стороны карьерных консультантов hh.ru просмотрели более 428 тысяч раз. 

«Цифры говорят сами за себя. Мы видим, что люди переходят от абстрактных желаний к конкретным действиям. Им нужна помощь в упаковке своего опыта, и это видно по количеству обращений, чтобы людям создали готовое резюме и в поиске новых путей (карьерный план, смена профессии), а также в решении психологических барьеров на работе. То, что запрос «Вылечить синдром самозванца» собрал более 428 тысяч просмотров, показывает, что российские специалисты стали больше внимания уделять не только профнавыкам, но и эмоциональному состоянию, уверенности в себе как ключевому фактору карьерного успеха», — добавляет Марина Дорохова. 

Опрос проводился в декабре 2025 года среди 2 тысяч россиян, в том числе из Мурманской области.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-

