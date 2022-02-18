В связи с усилившимися снегопадами в Мурманске объявлен режим повышенной готовностиОбластной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 09:30

Тренды арктического туризма обсудили в Мурманске

В Мурманске в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик» состоялся семинар «Северное сияние – тренд арктического туризма». В нём приняли участие руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, руководитель регионального комитета по туризму Александр Елисеев, эксперты из России, Норвегии и Финляндии. Организатор мероприятия – проект «Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса».

Центральной темой семинара стало влияние северного сияния на развитие туризма. Участникам представили систему мониторинга за северным сиянием Полярного геофизического института, а также рассказали, как желание сфотографировать уникальное природное явление повлияло на специфику турбизнеса. Сейчас 20% работающих в Мурманской области туроператоров предоставляют гостям региона сезонную услугу «охота за северным сиянием», ставшую особенно популярный за последние несколько лет.

«Регион испытывает потребность в местах размещения туристов с панорамными окнами, кафе с местной едой, теплых АЗС с туалетами не только в период активности северного сияния. Ведь в Мурманской области есть еще одно чудесное явление, которое мы наблюдаем летом. Это полярный день. Рынок это чувствует, сейчас порядка трети проектов, реализуемых с помощью арктических преференций, приходится на сферу туризма», - отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в конце 2021 года в Кировске был открыт проект резидента АЗРФ – панорамный ресторан «Плато», сейчас к запуску готовится проект в сфере придорожного сервиса – многофункциональный заправочный комплекс в Печенгском округе. При реализации инвестпроектов можно воспользоваться сразу несколькими видами мер поддержки – чтобы подобрать их, предприниматели могут обратиться в Корпорацию развития.

«Туристический поток в Мурманскую область растёт каждый год, и региону необходимы новые места временного размещения. В числе перспективных туристических проектов, в реализации которых можно принять участие инвесторам – реконструкция гостиницы «Шахтер» в Апатитах и совершенствование отеля «Губернский» в центре Мурманска. Также требуется инвестор на создание современного гостиничного комплекса «Сполохи» в Кандалакше и визит-центра национального парка «Хибины» в Кировске», - отметила Светлана Панфилова.

«Северное сияние и другие уникальные природные явления – такие как полярные день и ночь – уже стали визитной карточкой Кольского полуострова. Создание условий для комфортного путешествия по региону круглый год – ключевая задача. Этот год в Мурманской области объявлен годом экологического туризма, что в том числе отражается в целевой субсидии регионального комитета по туризму на экопроекты» - отметил председатель комитета Александр Елисеев.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440415/#&gid=1&pid=2

 

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
Комментарий к новости:Министерство обороны успешно реализует программу по энергосбережению и энергоэффективности в военных городках Мурманской области
Северянин
16.02.22 18:15
За 24 . тысячи рублей ???
Комментарий к новости:Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
Д.О. Вернер
16.02.22 13:46
Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов). А можно опубликовать ФИО АВТОРА таких строк?
Комментарий к новости:Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире15:00«Храмы воинской славы в Санкт-Петербурге». Документальный фильм (12+)15:45Городские хроники (6+)16:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому заплатят больше всего: рейтинг зарплат до 300 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 2 копейки, доллар подрос почти на копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика