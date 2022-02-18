Тренды арктического туризма обсудили в Мурманске

В Мурманске в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик» состоялся семинар «Северное сияние – тренд арктического туризма». В нём приняли участие руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, руководитель регионального комитета по туризму Александр Елисеев, эксперты из России, Норвегии и Финляндии. Организатор мероприятия – проект «Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса».

Центральной темой семинара стало влияние северного сияния на развитие туризма. Участникам представили систему мониторинга за северным сиянием Полярного геофизического института, а также рассказали, как желание сфотографировать уникальное природное явление повлияло на специфику турбизнеса. Сейчас 20% работающих в Мурманской области туроператоров предоставляют гостям региона сезонную услугу «охота за северным сиянием», ставшую особенно популярный за последние несколько лет.

«Регион испытывает потребность в местах размещения туристов с панорамными окнами, кафе с местной едой, теплых АЗС с туалетами не только в период активности северного сияния. Ведь в Мурманской области есть еще одно чудесное явление, которое мы наблюдаем летом. Это полярный день. Рынок это чувствует, сейчас порядка трети проектов, реализуемых с помощью арктических преференций, приходится на сферу туризма», - отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в конце 2021 года в Кировске был открыт проект резидента АЗРФ – панорамный ресторан «Плато», сейчас к запуску готовится проект в сфере придорожного сервиса – многофункциональный заправочный комплекс в Печенгском округе. При реализации инвестпроектов можно воспользоваться сразу несколькими видами мер поддержки – чтобы подобрать их, предприниматели могут обратиться в Корпорацию развития.

«Туристический поток в Мурманскую область растёт каждый год, и региону необходимы новые места временного размещения. В числе перспективных туристических проектов, в реализации которых можно принять участие инвесторам – реконструкция гостиницы «Шахтер» в Апатитах и совершенствование отеля «Губернский» в центре Мурманска. Также требуется инвестор на создание современного гостиничного комплекса «Сполохи» в Кандалакше и визит-центра национального парка «Хибины» в Кировске», - отметила Светлана Панфилова.

«Северное сияние и другие уникальные природные явления – такие как полярные день и ночь – уже стали визитной карточкой Кольского полуострова. Создание условий для комфортного путешествия по региону круглый год – ключевая задача. Этот год в Мурманской области объявлен годом экологического туризма, что в том числе отражается в целевой субсидии регионального комитета по туризму на экопроекты» - отметил председатель комитета Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440415/#&gid=1&pid=2