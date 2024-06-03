Тренды резюме — 2024: как грамотно «упаковать» опыт, чтобы получить работу этим летом и причём тут ИИ

Рынок труда постоянно меняется, а вместе с ним — требования к резюме. Эксперты hh.ru рассказывают, как составлять резюме летом 2024 года, чтобы быстрее и проще найти работу.

Демонстрируйте мягкие навыки

Твёрдые навыки (hard skills) — это прикладные умения, которые пригодятся в профессии, а мягкие (soft skills) отражают особенности вашего характера и личности и показывают ваше умение взаимодействовать с коллегами.

Почему это хорошо? Обучить сотрудника пользоваться незнакомым для него ПО намного проще, чем научить решать конфликты путём переговоров. Поэтому именно софт-скилы во многом определяют способность влиться в команду и достигать хороших результатов в работе. Более того, за последний год работодатели стали треть (+30%) чаще упоминать различные мягкие навыки как требования в своих вакансиях.

Как написать об этом в резюме? Выделите мягкие навыки, которые развиты у вас лучше всего, и опишите, как вы применяли их в своей работе и к каким результатам это привело.

Например, продемонстрировать навык коммуникации можно так: «Мне удалось согласовать с руководством бюджет на реализацию проекта, который затем принёс компании дополнительно 300000 ₽».

Ирина Пущаева, эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru: «К наиболее востребованным софт-скилам, которые ждут все работодатели, можно отнести критическое мышление, креативность и творческий подход к решению задач, гибкость и адаптивность, коммуникативные навыки, управление людьми (people management), эмоциональный интеллект и тайм-менеджмент. В резюме информацию о мягких навыках принято указывать в разделе «Обо мне» или «Дополнительная информация». Важно подчеркнуть, как эти навыки помогли вам достичь успеха в прошлом и как они могут быть полезны для будущей работы».

Оптимизируйте своё резюме для ИИ

Сегодня многие компании активно используют нейросети при поиске кандидатов. Адаптируйте своё резюме, чтобы его легко мог найти искусственный интеллект.

Почему это хорошо?

Подбор резюме по запросу работодателей уже в 100% случаев осуществляет умный поиск — это ИИ, который рекомендует подходящих кандидатов для конкретной вакансии.

Часто в результатах поиска отображаются сотни и даже тысячи резюме, поэтому важно сделать всё возможное, чтобы резюме было как можно выше в поисковой выдаче. Оптимизация резюме под нейросети как раз помогает решить эту проблему: адаптированное резюме будет чаще будет появляться в результатах поиска, а чем грамотнее вы его оптимизируете, тем выше ИИ поместит ваш профиль в выдаче. Более того многие работодатели делают ставку на автоматизацию процесса поиска и подбора новых работников. Так, по итогам за 2023 год компаниям потребовалось на 47% больше HR-специалистов, разбирающихся в автоматизации кадровых процессов.

Ирина Пущаева, эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru: «Да, действительно, технологии всё глубже проникают в нашу жизнь, и рынок труда не исключение. Ни для кого не секрет, что на первоначальном этапе скрининга компании применяют технологии ИИ, а грамотно составленное резюме помогает повысить привлекательность вашей кандидатуры».

Что сделать, что чтобы ИИ «полюбил» резюме соискателя и скорее предложил его работодателю:

• Структурируйте своё резюме. Добавьте разделы, такие как «Образование», «Опыт работы», «Навыки» и другие — это поможет ИИ быстро и легко обрабатывать информацию. Шаблон резюме на hh.ru строится именно по такой логике.

• Добавьте как можно больше информации о ваших навыках: укажите все языки, фреймворки, библиотеки, инструменты и практики, которыми владеете. Важно, что они должны быть связаны с вашей профессиональной деятельностью.

• Используйте конкретные примеры и достижения вместо общих фраз. Это поможет ИИ оценить вашу ценность и опыт.

• Используйте короткие предложения — они легче обрабатываются ИИ.

• Не используйте сленг и сокращения, много сложных терминов и аббревиатур, эмодзи и картинки — всё это может быть непонятно для ИИ и затруднять понимание информации.

• Удалите лишние детали и повторения — так ИИ сможет быстрее обрабатывать информацию.

• Воспользуйтесь методом зеркала. Включите ключевые слова, которые чаще всего используют работодатели в описании привлекательных для вас вакансий. Это поможет ИИ лучше понять соответствие ваших навыков требованиям рынка труда и работодателей.

• Проверьте, чтобы в резюме не было опечаток и грамматических ошибок — это может помешать поисковой системе найти информацию о вас.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».