Тренды рынка труда Мурманской области по итогам первых трёх месяцев 2024 года

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда и выяснили, кого ищут мурманские работодатели прямо сейчас, а также как сильно изменились зарплаты у востребованных специалистов за год.

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда и выяснили, кого ищут мурманские работодатели прямо сейчас, а также как сильно изменились зарплаты у востребованных специалистов за год.

Тренд №1. Голодные сферы и востребованные профессии

Аналитика за месяц наглядно показывает: спрос на работников у местного бизнеса растёт и достаточно быстрыми темпами. За год в целом по рынку Мурманской области число новых рабочих мест выросло на 21%. При этом некоторые сферы отразили падение спроса на кадры: среди них сфера искусства, образования, медицина, добывающая отрасль, ИТ-сектор. Вместе с тем сильнее всего в регионе выросла потребность в специалистах по стратегии, инвестициям и консалтингу (+240% новых рабочих мест) и в специалистах по обслуживанию (+77%). Очень близко по нехватке нового персонала в Мурманской области стоит сфера административного персонала: количество новых рабочих мест здесь выросло ещё на 55%. В число заметно востребованных кадров также вошли специалисты сферы туризма и общепита, а также транспортники, рабочие.

Тренд №2. Регионы

Дефицит рабочей силы по-прежнему актуален для всех регионов России. Сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем крупнее регион — тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие. На данный момент конкуренция за кадры в Мурманской области на уровне 2,7 резюме на вакансию, что уже чуть выше показателей января этого года.

Тренд №3. Зарплаты

Медианная зарплата, которую указывают мурманские работодатели весной 2024 года, по сравнению с весной 2023-го, выросла на 20,6 тысячи (до 66,6 тысячи рублей). Разумеется, предлагать — ещё не значит платить, но это маркер того, что происходит на рынке.

«В начале этого года я видела некоторое количество статей с информацией о том, что в России закончился рост заработных плат. Я уверена в обратном. Этот тренд наметился ещё в прошлом году, и пока нет ни одного сигнала к тому, что ситуация в 2024 года изменится. Что могут делать компании, которые не в состоянии сильно повысить зарплату, но нуждаются в кадрах? Например, чаще предлагать удалёнку иногородним работникам. Очевидно, подобная практика резко ограничивается профессиональной спецификой, но те компании, которые публикуют вакансии с удалёнкой, приглашают в 3,5 раза больше кандидатов и имеют дисконт по зарплате в среднем 18%. Например, среднее зарплатное предложение в вакансиях с удалённым форматом работы составляет 48000 ₽ — 58000 ₽. Это отличная возможность привлекать людей из регионов, предлагая им зарплату выше, чем в их местности, но ниже, чем в Москве», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности.

Тренд №4. Не только головы, но и руки

«Ещё один яркий тренд: если раньше все рекрутеры были хэдхантерами (прим. ред.: в пер. с англ. — охотники за головами), то сейчас рекрутмент в основной массе — это хендхантинг (прим. ред.: в пер. с англ. — охотники за руками). Всем сегодня нужны руки, к которым прилагается голова. Огромная часть спроса сосредоточена в сферах с массовым наймом», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности (наглядно на диаграмме).