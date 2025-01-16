Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?

В декабре в социальной сети для нетворкинга «Сетка» был запущен флешмоб #ТрендыВНайме. Под этим хештегом лидеры рынка — HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших российских компаний — поделились своим видением найма в ближайшем будущем. Специалисты hh.ru собрали их прогнозы в топ-5 главных трендов в найме в 2025 году.

Тренд 1: навыки важнее диплома

Работодатели всё чаще смотрят на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям — а не по формальному образованию.

Кроме того, на рынке ценят кандидатов с развитыми софт-скиллами.

«В эпоху автоматизации и быстрых изменений адаптивность, креативность и умение находить общий язык с коллегами становятся ключевыми», — отмечает Ирина Загоскина, IT HR в «СДЭК».

Тренд 2: искусственный интеллект в найме

С одной стороны, способность эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи даёт кандидатам преимущество перед другими соискателями. Заметно растёт спрос и на ИИ-экспертов, например промпт-инженеров и специалистов по машинному обучению.

«Год назад все переживали, что ИИ заменит разработчиков. Сейчас стало понятно: ИИ — это просто инструмент. Но умение с ним работать стало чуть ли не главным навыком», — пишет Андрей Смирнов, руководитель клиентской разработки в «X5 Tech».

С другой стороны, ИИ позволяет автоматизировать сам рекрутинг: нейросети составляют описания вакансий, отбирают релевантные им отклики, ранжируют резюме и дают соискателям развернутую обратную связь. Это ускоряет процесс найма, а вместе с тем — экономит время и деньги компаний.

«На данный момент на рынке нет цельного продукта для HR-автоматизации с доказанной эффективностью, вероятно, более зрелая конфигурация появится в ближайшие два года. Искусственный интеллект имеет потенциал повысить производительность на всех этапах работы с персоналом на 30%, причём наибольший прирост возможен в области поиска и отбора сотрудников», — добавляет Марина Хадина, директор по развитию «CRM-системы Talantix».

Тренд 3: человек превыше всего

Новый рынок предъявляет требования не только к соискателям, но и к работодателям. Последние стараются ставить себя на место специалистов и все чаще акцентируют внимание на том, что важно для сотрудников и кандидатов, включая, например, психологический комфорт и атмосферу в коллективе. По данным опроса работодателей, который провели специалисты hh.ru, человекоцентричность в 2024 году стала фокусом в каждом четвертом бизнесе (19%). Ещё 44% компаний отметили, что и прежде уделяли этому пристальное внимание.

Прозрачные внутренние процессы, чёткие диапазоны зарплат, гибкие условия труда — must-have (набор обязательных условий) для привлекательности в глазах соискателей.

«Сейчас время кандидатов. Они ценят себя. Компании понимают, что будет торг, и стараются создать условия», — резюмирует Александр Торбек, фронтенд-девелопер в «Сбере».

Тренд 4: гибкость как суперсила

Помимо работы с ИИ, высоко ценятся такие навыки кандидатов, как их адаптивность, гибкость, способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста.

«Мир меняется быстрее, чем курс доллара. На плаву останутся те, кто готов адаптироваться к новым реалиям и изменениям», — комментирует Алена Евдокимова, IT HR в «Сбере».

Работодатели также нередко отдают предпочтение кросс-функциональным специалистам, готовым брать на себя разные роли и действовать проактивно даже в нестандартных ситуациях.

Тренд 5: развитие сотрудников — инвестиция

Компании заинтересованы в том, чтобы не терять своих сотрудников, поэтому готовы вкладываться в их развитие. Это выражается, во-первых, в карьерной поддержке действующих специалистов, а во-вторых — в поиске молодых талантов.

Джунов «выращивают» с помощью менторинга и программ корпоративного обучения. Такой подход работодателей к отбору кандидатов и их удержанию можно назвать «стратегической инвестицией»: компании стремятся создать все необходимые условия, чтобы снизить текучесть кадров и усилить команду.

Соискателям же, как пишет Елена Махова, продюсер-методолог в «VK», в нынешних реалиях нужно «постоянно себя прокачивать». При этом, чтобы быть востребованным, «можно быть новичком, просто не останавливаться в обучении».

Людей на российском рынке труда не станет больше, а конкуренция за массовые роли не станет меньше. Это наша реальность на 2025-й и будущие годы. Рынок труда, при отсутствии новых внешних и внутренних знаковых событий, останется сложным и дефицитным.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».