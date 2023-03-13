Тренировки лётчиков СФ в Индийском океане

Экипаж вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками в центральной части Индийского океана, осуществляя вылеты с палубы корабля.

Лётчики выполнили полёты на противолодочное охранение отряда кораблей на маршруте перехода, провели комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции, а также постановку барьеров из гидроакустических буёв.

Тренировки лётчиков носили плановый характер. Во время полётов ими также была проведена воздушная разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода отряда кораблей.

Ранее отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» принял участие в трёхстороннем военно-морском учении с участием боевых кораблей и судов обеспечения России, Китая и Южно-Африканской Республики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход отряда кораблей проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабль, вооруженный «Цирконами» способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457421@egNews