Тренировки парадных расчётов прошли в городе-герое Мурманске

На территории отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота в городе-герое Мурманске прошли очередные тренировки участников военного парада, посвящённого 77-й годовщине Великой Победы.

В составе парадного расчёта – 774 человека, 510 из них – представители Северного флота. Помимо военнослужащих в военном параде примут участие представители других силовых структур и ведомств региона, студенты Мурманского государственного технического университета, нахимовцы и юнармейцы.

Механизированная колонна на параде в городе-герое Мурманске будет представлена береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», современными танками Т-80 БВМ, бронетранспортерами, реактивными системами залпового огня, арктической и другой военной техникой. Тренировки механизированных колонн пока ещё проходят в Печенгском районе Мурманской области на территории военного полигона в посёлке Корзуново.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, возглавит колонну техники легендарный танк Т-34. Он провезёт копию Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого над поверженным Рейхстагом.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419019@egNews