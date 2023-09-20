Тренировки полным ходом: хоккеисты «Мурмана» продолжают набирать спортивную форму

Тренировки на льду идут полным ходом, начиная с 24 июля. Сегодня состоялась очередная на льду арены «Метеор». Здесь спортсмены оттачивают навыки трижды в неделю. Всё неспроста, времени отдыхать нет. Ведь совсем скоро стартует Чемпионат России по хоккею с мячом, и к нему команда должна изрядно потрудиться. Задач стоит много.

Помимо тренировок на ледовой арене хоккеисты «Мурмана» два раза в неделю занимаются в фитнес-клубе. Раз в неделю всем составом спортсмены выезжают в Долину Уюта. Отдельные занятия – с тренером по фигурному катанию.

«Умело держаться на льду – отдельный навык, который нам нужно развивать. В этом и помогает тренер по фигурному катанию, который учит дополнительным элементам, необходимым в игре. Плюс это позволяет хоккеистам переключаться психологически», - рассказывает главный тренер ХК «Мурман» Эдуард Саксонов.

Кроме того, тренировки проводятся и на стадионе «Строитель». Напомним, домашнюю арену помогает содержать ключевой партнер команды АО «Мурманский морской торговый порт». В прошлые годы были отремонтированы раздевалки, холл и трибуны стадиона, установлен новый свет и звуковая аппаратура. Также были закуплены тренажеры и искусственный синтетический лёд для тренировок в помещении и отработки навыков.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта (Суперлиге). Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253430%2Fwall-149919532_3433