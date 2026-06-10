Тренировочные учения с участием спасательных подразделений Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» прошли на Кольском заливе

В акватории морского порта Мурманск, в Среднем колене Кольского залива, прошли тренировочные учения с участием спасательных подразделений Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба». Учения были направлены на отработку действий по поиску и спасанию людей в море, а также ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов в акватории порта.

Как сообщает vk.com/infomorspas, в учениях были задействованы БСС «Тиман», СКБ «Виктор Петров», СКБ «МРК-1000», КБ «ЛАРН-4», аварийно-спасательная группа из 11 аттестованных спасателей, дежурно-диспетчерская служба, а также было использовано оборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов. В ходе подготовки и проведения учений отрабатывался алгоритм взаимодействия подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и связи, а также готовность экипажей судов и спецподразделений к оперативным действиям.

Учения проходили поэтапно. На первом этапе отрабатывался поиск и спасание людей в море. На втором – ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов.

По итогам тренировки персонал Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» продемонстрировал высокую подготовку, оперативность и достаточность сил и средств для оказания помощи людям в море. Слаженные действия аварийно-спасательной группы и судов филиала позволили быстро локализовать и собрать нефтепродукты, минимизировав загрязнение акватории Кольского залива. Учебные задачи были выполнены в полном объёме.

Фото: https://vk.com/infomorspas?z=photo-151675308_457242786%2Fwall-151675308_4169