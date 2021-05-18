Тренировочный ЕГЭ по обществознанию и английскому языку в Мурманской области прошёл без нарушений

Более тысячи выпускников Заполярья 13 мая написали тренировочный ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Экзамен прошел во всех пунктах приема экзамена региона в полном соответствии с требованиями Порядка проведения ЕГЭ.

«Репетиция технологий проведения ЕГЭ, организованная Рособрнадзором, включала передачу контрольных измерительных материалов в пункты проведения ЕГЭ по сети Интернет, их печать и сканирование. Одновременно тестировалась система видеонаблюдения. Технических сбоев и нарушений Порядка проведения экзамена не зафиксировано», – сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Обществознание традиционно самый массовый из экзаменов по выбору, его сдавали более восьмисот человек. «Я подготовилась, уверена, что все напишу. Процедура экзамена хорошо знакома, но все равно немного волнуюсь, как и перед любым испытанием», – призналась Юлия Орлова, одиннадцатиклассница школы № 57, которой предстоит экзамен по обществознанию.

Также будущие выпускники сдавали раздел «Говорение» по иностранному языку.

Процедура экзамена автоматизирована. После проведения инструктажа участники работают самостоятельно, задания по мере выполнения меняются автоматически. Экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия после каждого участника гарнитура обрабатывается дезинфицирующими средствами.

«Этот экзамен отличается от остальных: выпускники «общаются» с компьютером, поэтому важно проверить работу техники, отработать все действия организаторов и участников», – рассказала руководитель пункта ЕГЭ Ирина Воронцова.

«Техника работала без сбоев, звук отличный, программа удобная, организаторы доброжелательные, всегда помогут разобраться, если возникнут вопросы по технологии проведения экзамена. Времени для выполнения заданий достаточно. Все прошло спокойно», – поделилась Катя Дятлова, учащаяся гимназии № 3 г. Мурманска.

«Интересно проверить свои знания в ситуации, когда общаешься с компьютером в присутствии незнакомых людей. Это хороший опыт», – уверен Иван Борцов, 11-классник из гимназии № 9.

Все участники экзаменов тренировкой остались довольны.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, результаты тренировочных экзаменов будут обработаны на федеральном уровне и направлены в регион не ранее 24 мая. Участники узнают результаты в своих образовательных организациях.