Трещит по швам: после перепланировки в МКД Мурманска жильцы боятся возвращаться в свои квартиры

Представители президентского движения в Мурманской области обратили внимание следственных органов на ситуацию, в которой оказались жильцы дома № 3 по ул. Капитана Тарана.

Несколько лет назад собственник помещения на цокольном этаже начал там перепланировку, с тех пор жизнь его соседей превратилась в кошмар: на фасаде здания образовалась огромная трещина, и с каждым днём она становится всё больше.

Пять этажей, восемьдесят квартир и один нарушитель общественного спокойствия, заставляющий соседей обивать пороги всех организаций, способных повлиять на его действия. И это при том, что в администрации Мурманска уже подтвердили: ни собственник нежилого помещения, ни его представители заявления о согласовании перепланировки не подавали. Соответственно, считать её законной нельзя. Согласились с этим и в Министерстве государственного жилищного и строительного надзора: после проведенного обследования были установлены факты изменения конфигурации помещения без оформления необходимой проектно-разрешительной документации.

«К сожалению, не со всеми людьми удаётся договориться. Многие не хотят отступать даже тогда, когда известно, что их позиция идёт вразрез с действующим законодательством. К счастью, в таких случаях помогает вмешательство надзорных и следственных органов. Только за последнее время результатом рассмотрения поднятых нами вопросов стало возбуждение четырех уголовных дел. Надеемся, и эту проблему удастся решить, тем более что речь идет о безопасности жильцов целого дома», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.