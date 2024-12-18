Жителей Заполярья приглашают на открытие новогодней ярмарки «На Севере – тепло!»«Треска сейчас критически дорожает», - Александр Панов
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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 11:30

«Треска сейчас критически дорожает», - Александр Панов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями на 17 декабря текущего года составил 4725 тысяч тонн.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 427,3 тысячи тонн, в том числе трески – 215,3 тысячи тонн; пикши – 61,2 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+ 28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 476,6 тысячи тонн водных биоресурсов.

Российские рыбаки в 2025 году могут сохранить вылов рыбы на уровне 2024 года, который оценивается в около 5 млн тонн. Такой прогноз сделал председатель Рыбного союза Александр Панов. «В 2025 году ожидаем вылов на уровне 2024 года - в районе 5 млн тонн», - заявил он на брифинге.

По его словам, как сообщает  interfax.ru,  вылов в этом году складывается неплохо. «На середину декабря рыбаки перешагнули рубеж в 4,7 млн тонн и, судя по всему, год закроем с показателем, близким к 5 млн тонн. Это чуть ниже плановых показателей, заложенных в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (5,322 млн тонн), но пока отклонение некритичное», - сказал он.

В то же время четвертый год подряд снижается общий допустимый улов (ОДУ) по северной треске в Баренцевом море. «С 2021 года российская квота снизилась с 385 тысяч тонн до 194 тысяч тонн в 2024 году. ОДУ России на следующий год ещё меньше - 144,4 тысячи тонн. На начало декабря вылов на 16% ниже прошлогоднего показателя», - отметил глава Рыбного союза.

«Это одна из основных причин того, что треска сейчас критически дорожает. И последние новости - предполагается ещё ввести ограничения на промысел в двух акваториях Дальнего Востока, правда, пока только на период весеннего промысла. Но, тем не менее, это также скажется на количестве тресковых в следующем году на внутреннем рынке и поставках на экспорт. По треске в плане ценообразования ничего хорошего сказать не можем. Но это объективные природные факторы, тут рыбаки бессильны, - пояснил Панов. - Но очень надеемся, что по треске ниспадающий вектор переломится и пойдём на подъём».

По его словам, такая же негативная ситуация складывает на промысле пикши и палтуса - минус 20% к прошлому году по каждому виду.

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