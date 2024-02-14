Трест «Арктикуголь» начал обслуживание и ремонт рыболовных судов на Шпицбергене

Вопросы обеспечения российского присутствия на архипелаге Шпицберген обсуждались 13 февраля на заседании правительственной комиссии, которое провёл вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Как было отмечено в начале совещания, головной российской организацией, осуществляющей экономическую деятельность на архипелаге Шпицберген, является ФГУП «ГТ «Арктикуголь». Государственный трест «Арктикуголь» осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в условиях ужесточения ограничительных мер со стороны правительства Норвегии. С 2023 года российская компания начала осваивать новое для себя направление деятельности — развитие услуг по обслуживанию и текущему ремонту российских рыболовных судов в посёлке Баренцбург.

Предприятие приступило к этому виду работ после отказа норвежских и датских судоремонтных заводов от предоставления данных услуг российским рыбодобывающим компаниям, осуществляющим промысел в данном регионе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Во время обсуждения было отмечено, что основным видом деятельности предприятия остаётся добыча каменного угля, и с 2022 года «Арктикуголь» работает «в условиях ужесточения ограничительных мер со стороны правительства Норвегии». После отказа европейских компаний от использования российских энергоносителей предприятию удалось переориентировать поставки угля, добываемого на руднике Баренцбург. В 2023 году было реализовано более 140 тысяч тонн угля.

Кроме того, на заседании обсуждались дополнительные меры по поддержке туризма на Шпицбергене. В частности, рассматривается возможность реконструкции и модернизации инфраструктуры российских посёлков Баренцбург и Пирамида, в том числе ремонта причалов для повышения доступности для морского транспорта.

В целях оптимизации логистических процессов прорабатывается вопрос регулярного морского сообщения между РФ и архипелагом Шпицберген.

Фото: http://government.ru/news/50865/