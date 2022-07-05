Треть безработных жителей СЗФО столкнулись с серьёзными денежными затруднениями в период поиска новой работы

Чаще всего с серьёзными финансовыми проблемами во время поиска работы сталкиваются представители рабочих профессий работники сферы искусства и медиа (по 42%), а также соискатели из области автобизнеса (41%) и банковские служащие (38%). Наиболее комфортно себя ощущают специалисты по закупкам (25%), ИТ-специалисты, а также финансисты и специалисты из области бухгалтерии (по 15%).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, возникают ли финансовые трудности у жителей СЗФО после увольнения, насколько серьёзны эти проблемы и как с ними удаётся справляться. Опрос проводился в июне 2022 года среди 7264 соискателей.

Среди соискателей из СЗФО, которые на момент опроса не были трудоустроены и при этом искали работу, финансовые трудности не возникли вообще у 10%, ещё 12% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности. Треть (30%) столкнулись с серьёзными денежными затруднениями (год назад таких было чуть больше – 39%). Ещё 47% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удаётся справиться.

Чаще всего с серьёзными финансовыми проблемами во время поиска работы сталкиваются представители рабочих профессий работники сферы искусства и медиа (по 42%), а также соискатели из области автобизнеса (41%) и банковские служащие (38%). Наиболее комфортно себя ощущают специалисты по закупкам (25%), ИТ-специалисты, а также финансисты и специалисты из области бухгалтерии (по 15%).

Только 24% опрошенных жителей СЗФО никак не сократили свои расходы после ухода с последнего места работы. Среди остальных 27% начали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки, 21% урезали расходы на повседневные нужды, ещё 28% в принципе серьёзно сократили все свои расходы. Те, кому вообще не пришлось сокращать траты после увольнения, чаще встречаются в сфере добычи сырья (44%), а те, кто, наоборот, существенно урезал расходы - среди специалистов по консультированию (35%).

Большинство из тех, кому удалось избежать финансовых трудностей после увольнения, объясняют это наличием сбережений (67%; для сравнения: год назад в аналогичном опросе такой ответ дали 58%). Значительно реже респонденты выбирали такие варианты как поддержка со стороны членов семьи (34%), выплата достойной компенсации от бывшего работодателя (13%), подработка в формате фриланса (12%). Кроме того, 5% сдают в аренду недвижимость, 2% живут за счёт собственного бизнеса, по 1% решили свои финансовые трудности после увольнения за счёт продажи автомобиля и получения наследства (наглядно на диаграмме).