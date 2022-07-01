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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.22 15:30

Треть молодых соискателей готовы к переезду ради трудоустройства

От всего объёма резюме молодых специалистов по стране каждое третье (27%) резюме в России приходится на Москву. Каждое десятое резюме за последнее время создано молодыми соискателями из Петербурга (11% от всего объёма по стране). Также в число лидеров по числу молодых соискателей до 35 лет вошли Московская область (6%), Краснодарский край (4%) и Республика Татарстан, Свердловская область и Новосибирская область (по 3%). 

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали более 2,4 миллиона резюме россиян в возрасте от 14 до 35 лет и разобрались в карьерных предпочтениях современного поколения. 

От всего объёма резюме молодых специалистов по стране каждое третье (27%) резюме в России приходится на Москву. Каждое десятое резюме за последнее время создано молодыми соискателями из Петербурга (11% от всего объёма по стране). Также в число лидеров по числу молодых соискателей до 35 лет вошли Московская область (6%), Краснодарский край (4%) и Республика Татарстан, Свердловская область и Новосибирская область (по 3%). 

Полезно понять, какова доля молодых соискателей на локальных рынках труда. Среди регионов СЗФО лидером по числу резюме от молодых соискателей является Ненецкий АО – 37% от всего объёма резюме в регионе за последнее время разместили именно начинающие соискатели в возрасте до 35 лет. На втором месте по активности молодых кандидатов – Мурманская область (34%), на третьем Коми (32%). Замыкает рейтинг регионов СЗФО по активности молодых соискателей Псковская область (21% резюме от всего объёма соискателей за последнее время) и Ленобласть (20%) (наглядно на диаграмме).

В топ-10 самых популярных специальностей среди молодёжи вошли менеджер по продажам (9% резюме), администратор (6%), продавец (5%), программист (4%), помощник руководителя, курьер, руководитель проектов, менеджер по маркетингу и рекламе, официант/ бармен, инженер-конструктор и водитель (по 3%). Реже всего молодёжь ищет работу зоотехниками и дворниками – это менее 0,1% резюме. 

Интересно, что 27% молодых соискателей готовы к переезду ради трудоустройства. Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщает молодёжь Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%), Республики Калмыкия (42%), Республики Алтай (39%), а также Ненецкого АО и Республики Ингушетия (по 37%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодежи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%). 

Уровень зарплатных ожиданий молодых соискателей напрямую зависит от их опыта работы. Так, молодёжь с профессиональным стажем более 6 лет (39% соискателей) рассчитывает на 70 000₽, от 3 до 6 лет (22%) – на 53 000₽, от 1 года до 3 лет (16%) – на 45 000₽, а без опыта (22%) – на 30 000₽. 

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