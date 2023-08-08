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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.23 12:00

Треть мурманчан, которые совмещают основную работу и подработку, думают об увольнении из компании ради полноценного фриланса

Треть мурманчан (31%), которые совмещают основную работу и подработку, задумываются об увольнении из найма ради полноценного фриланса. По данным совместного исследования* Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными специалистами) и крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, каждый десятый (8%) сотрудник, который имеет официальную подработку, считает самозанятость идеальным тест-драйвом работы на себя.

Большинство опрошенных (43%) считают подработку в качестве самозанятого хорошей возможностью зарабатывать больше денег. При этом почти каждый пятый (20%) отмечает, что именно в найме работает ради денег, а как самозанятый — для души. 14% уточнили, что услуги, которые они оказывают как самозанятые — это их хобби, которое приносит доход. Более того, треть опрошенных (31%) сообщили, что задумываются о возможности оставить постоянную работу в компании ради самозанятости, если «вторая работа» будет приносить больший доход.

При этом с начала 2023 года заработок в подработках в ряде отраслей уже заметно вырос. По данным hh.ru, с начала года медианная зарплата, которую работодатели предлагали за работу по совместительству увеличилась. Например, в январе 2023 средний размер ежемесячного вознаграждения за подработку в Мурманской области составлял около 54500 рублей, а в июне 2023-го — 60300.

Пятая часть (20%) опрошенных сотрудников, заявили, что им комфортно совмещать две работы. При этом очень часто сотрудники совмещают две совершенно разные специализации. Например, 5,2% опрошенных IT-специалистов подрабатывают преподавателями, репетиторами или тренерами. Среди опрошенных 5% менеджеров по работе с клиентами подрабатывают копирайтерами, а 4,6% специалистов по продажам также оказывают услуги креатора или контент-мейкера.

Подрабатывают копирайтерами 2% опрошенных продавцов и примерно столько же маркетологов (2,4%). Последние чаще других соглашаются на подработки по своей основной специализации –– 8,4% маркетологов и специалистов по рекламе признались, что помимо основного места работы применяют свои навыки на фриланс-проектах.

Методология

* -  опрос проводился в июне 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1144 самозанятых, совмещающих свою деятельность с работой по найму в  крупных городах России с населением более 1 млн человек.

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Консоль.Про — платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными специалистами. Платформа работает со всеми исполнителями: самозанятыми ИП, физлицами. Является участником проекта «Сколково» и официальным партнером Федеральной налоговой службы.

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