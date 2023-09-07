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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.23 12:00

Треть мурманчан признались, что страдают от головной боли из-за шума на работе

Лишь 20% жителей региона, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем же жители региона оценивают свои рабочие места на 2,2 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем стал шум - он мешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты.

По данным опроса, постоянно на территории работодателя сегодня трудятся 59% опрошенных в регионе, ещё 31% работают в гибридном формате и посещают офис время от времени. Остальные работают удаленно. Среди тех, кто работает не из дома, подавляющее большинство придают большое значение акустическому комфорту на рабочем месте (отсутствию шумов, отвлекающих и раздражающих звуков с улицы и из соседних помещений). В частности, 35% местных жителей говорят, что акустический комфорт для них крайне важен, так как шум мешает работать и вызывает головную боль. Ещё 31% отмечают, что громкие звуки отвлекают и мешают сосредоточиться на работе. Для 29% степень шумового загрязнения частично важна, частично нет в зависимости от ситуации. И лишь 5% говорят, что шум им не мешает или, они не обращают на него внимание.

От головной боли из-за шума чаще всего страдают представители профессиональной категории «Управление персоналом, тренинги» (47%) и «Строительство, недвижимость» (38%), а проблемы с концентрацией из-за лишних звуков обычно возникают у маркетологов (58%).

При этом, по словам самих местных сотрудников, акустический комфорт на рабочем месте обеспечивают только 28% компаний, ещё 67% не делают этого. Остальные 5% опрошенных затруднились ответить. 

«Шумовое загрязнение значительно влияет на здоровье людей и на продуктивность. Но возможность контролировать уровень шума есть далеко не всегда, особенно, если речь идёт о большом офисном здании. В такой ситуации на помощь приходит качественная звукоизоляция как внутри, так и снаружи. В частности, внешнее шумовое воздействие, например, от уличного транспорта или пролетающих самолётов, можно снизить путём правильного монтажа изоляции на крыше или фасаде здания», - комментирует Фатима Газанова, руководитель по связям с общественностью компании РОКВУЛ.

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