Треть обращений в адрес Мурманского регоператора связана с перерасчётом за услугу по обращению с ТКО

Каждый третий звонок на «горячую линию» регионального оператора – Мурманского филиала АО «Ситиматик» посвящён вопросам, связанным с проведением перерасчёта за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Чаще всего потребители уточняют сроки проведения перерасчёта, а также интересуются, какие документы необходимо направить в адрес регоператора вместе с заявлением.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», обращение с ТКО является коммунальной услугой, а значит, в соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, все они имеют право на перерасчёт, но лишь в том случае, если предоставят подтверждающие документы. При проведении перерасчёта учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчётом может собственник или наниматель жилого помещения, либо доверенное лицо.

Для того, чтобы Регоператор приостановил начисления или сделал перерасчёт, следует написать заявление, которое может быть подано до начала периода временного отсутствия потребителя, но не позднее 30 дней после окончания этого периода.

Необходимые формы в электронном виде размещены на официальном сайте Мурманского филиала АО «Ситиматик» (51.citymatic.ru) в разделе «Документы и информация для потребителей». К заявлению нужно приложить именные маршрутные квитанции или посадочные талоны – в случае, если проезд к месту отдыха осуществлялся авиаперелётом. При этом чеки на бензин не принимаются. Если поездка к месту проведения отпуска осуществлялась на автомобиле, заявитель должен предоставить справку, выданную по месту пребывания или командировочное/отпускное удостоверение на всех членов семьи, или справку с места работы по компенсации проезда (при наличии), или любой другой документ, указанный в постановлении правительства РФ №354.

Направить отсканированную копию заполненного заявления на перерасчёт и пакет подтверждающих документов можно по электронной почте: murmansk@citymatic.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».