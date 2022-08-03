Треть опрошенных работников СЗФО переживают из-за постоянной текучки кадров в своих компаниях

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудящихся в регионах СЗФО и узнала, что 28% опрошенных жителей Северо-Запада переживают из-за постоянной текучки кадров на работе. Это один из самых высоких показателей по стране. Для сравнения: в Северо-Кавказском ФО доля тех, кого не устраивает постоянная сменяемость коллег, достигает только 15%.

В разрезе других городов и регионов один из самых высоких темпов текучести кадров в своих компаниях отмечали жители Ленобласти (38%), Пермского края (38%), Нижегородской области (35%), а также Тюменской области (34%). Реже всего о постоянной мобильности кадров у себя на работе заявляли трудящиеся в Ульяновской области (13%), Ставропольского края (17%), а также Иркутской области (18%) и Хабаровского края (19%).

Меня не устраивает постоянная текучка кадров в моей компании. Ответы в зависимости от федерального округа:

Округ\город Доля Северо-Кавказский 15% Дальневосточный 19% Сибирский 29% Приволжский 30% Центральный 29% Москва 28% Уральский 27% Санкт-Петербург 26% Южный 26% Северо-Западный 28%

Сильнее всего постоянная сменяемость коллег тревожит представителей HR-сферы (41% работник из этой области дал такой ответ). Также испытывают тревогу из-за частой сменяемости и увольнений коллег 38% работников из сферы ретейла, 35% работников сферы ресторанов и гостиниц, 34% представителей рабочей сферы, 34% представителей транспортного сектора, а также 33% специалистов из сферы продаж.

Примечательно, что наибольший стресс постоянная текучка кадров в компании вызывает у молодых работников – об этом заявили 31% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. А вот работники зрелого возраста (от 55 лет и старше) относятся к постоянной смене коллег более спокойно (лишь 20% не нравится текучесть людей в их компаниях).