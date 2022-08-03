Треть опрошенных работников СЗФО переживают из-за постоянной текучки кадров в своих компаниях
Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудящихся в регионах СЗФО и узнала, что 28% опрошенных жителей Северо-Запада переживают из-за постоянной текучки кадров на работе. Это один из самых высоких показателей по стране. Для сравнения: в Северо-Кавказском ФО доля тех, кого не устраивает постоянная сменяемость коллег, достигает только 15%.
В разрезе других городов и регионов один из самых высоких темпов текучести кадров в своих компаниях отмечали жители Ленобласти (38%), Пермского края (38%), Нижегородской области (35%), а также Тюменской области (34%). Реже всего о постоянной мобильности кадров у себя на работе заявляли трудящиеся в Ульяновской области (13%), Ставропольского края (17%), а также Иркутской области (18%) и Хабаровского края (19%).
Меня не устраивает постоянная текучка кадров в моей компании. Ответы в зависимости от федерального округа:
|
Округ\город
|
Доля
|
Северо-Кавказский
|
15%
|
Дальневосточный
|
19%
|
Сибирский
|
29%
|
Приволжский
|
30%
|
Центральный
|
29%
|
Москва
|
28%
|
Уральский
|
27%
|
Санкт-Петербург
|
26%
|
Южный
|
26%
|
Северо-Западный
|
28%
Сильнее всего постоянная сменяемость коллег тревожит представителей HR-сферы (41% работник из этой области дал такой ответ). Также испытывают тревогу из-за частой сменяемости и увольнений коллег 38% работников из сферы ретейла, 35% работников сферы ресторанов и гостиниц, 34% представителей рабочей сферы, 34% представителей транспортного сектора, а также 33% специалистов из сферы продаж.
Примечательно, что наибольший стресс постоянная текучка кадров в компании вызывает у молодых работников – об этом заявили 31% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. А вот работники зрелого возраста (от 55 лет и старше) относятся к постоянной смене коллег более спокойно (лишь 20% не нравится текучесть людей в их компаниях).
|
Профсфера
|
Доля представителей сферы
|
Медицина, фармацевтика
|
24%
|
Наука, образование
|
23%
|
Сельское хозяйство
|
31%
|
Рабочий персонал
|
34%
|
Управление персоналом, тренинги
|
41%
|
Строительство, недвижимость
|
23%
|
Автомобильный бизнес
|
27%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
21%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
24%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
34%
|
Розничная торговля
|
38%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
33%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
35%
|
Административный персонал
|
32%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
20%
|
Юристы
|
24%
|
Финансы, бухгалтерия
|
29%
|
Высший менеджмент
|
31%
|
Безопасность
|
32%
|
Информационные технологии
|
22%
|
Закупки
|
23%
|
Добыча сырья
|
21%
|
Фитнес, спортклубы, салоны красоты
|
27%