Треть опрошенных жителей СЗФО поддерживают введение covid-free - зон в своих городах

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, поддерживают ли соискатели инициативу властей по введению covid-free зон в городе и распространение QR-кода на посещение фитнес клубов, салонов красоты и культурных мероприятий.

Только 15% опрошенных в том числе среди жителей СЗФО уверены, что распространение действия QR-кодов могут способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в регионах. В противовес им уверены в безуспешности этой практики 37% опрошенных.

В свою очередь идею с covid-free - зонами так или иначе поддерживают почти треть опрошенных - 27% в сумме. Абсолютно не поддерживают эту идею – 44% респондентов, ещё 16% скорее против, чем за.

Если потребуется QR-код, то от посещения фитнес-клубов точно не откажется 23% опрошенных в СЗФО (точно откажется 44% респондентов), посещать салоны красоты продолжат 24% (точно откажется 43%), а 24% горожан продолжат ходить на культурные мероприятия (точно откажется 43%).

Среди опрошенных жителей регионов СЗФО 20% опрошенных уже сделали прививку, 12% уже записаны на вакцинацию, 14% сделают прививку в том случае, если QR-код распространится на посещение салонов красоты, фитнес-клубов и культурных мероприятий, отметим, что это самый высокий показатель среди регионов по стране. В остальном на решение о вакцинации 36% орошенных это никак не повлияет.