Треть опрошенных жителей СЗФО положительно относятся к QR-кодам

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей из СЗФО и выяснила, каково отношение людей к QR-кодам и среди работников каких сфер нетерпение к QR-кода на самом высоком уровне, а кто из опрошенных поддерживает эту новинку больше других.

Опрос, проведенный во всех федеральных округах России и в том числе в регионах СЗФО показал, что так или иначе положительно к QR-кодам относятся до 30% жителей Северо-Запада России, что в целом ниже среднероссийских значений (до 33%). Из числа положительно относящихся респондентов: 9% абсолютно поддерживают инициативы, связанные с QR-кодами, еще чуть более 20% настроены скорее положительно. В свою очередь жители СЗФО оказались лидерами по числу максимально негативного отношения к QR-кодам (до 54% респондентов абсолютно не поддерживают QR-коды и отрицательно к ним относятся) (подробно на диаграмме 1).

В разрезе профессий наиболее нетерпимо и с негативом, судя по данным опроса, к QR-кодам относятся работники производства (55%), юристы (53%), бухгалтеры (52%), представители рабочих профессий и транспортники (по 51% в каждой сфере). Интересно, что доля недовольных QR-кодами среди представителей ресторанно-гостиничной сферы (47%), которая чаще других сталкивается с введением ограничительных мер и неудобствами в работе из-за QR-кодов не такая высокая как у вышеперечисленных сфер.

В свою очередь QR-кодами и инициативами, связанными с ними, абсолютно довольны каждый пятый опрошенный из сферы маркетинга, медицины, закупок, науки и банковского дела (подробно на диаграмме 2).

Разделились мнения у респондентов в зависимости от возраста. Так, меньше всего довольных QR-кодами среди молодых работников до 24 лет (лишь 11%), больше всего доля поддерживающих QR-коды среди старшего поколения от 55 лет (28%). В разрезе гендера выяснилось, что мужчины чуть чаще женщин поддерживают QR-коды (35% против 32%).