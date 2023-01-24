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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 12:00

Треть работодателей ждут в 2023 году перемен к лучшему: расширяют штат, увеличивают бюджет и дают прогнозы о безработице

57% компаний, по данным опроса, планируют изменить или расширить свою сферу деятельности в 2023 году (из них 21% точно сделают это, 36% - скорее да, чем нет). Еще у 29% таких планов нет, 14% затруднились ответить. Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос работодателей страны и узнала об их ожиданиях от 2023 года.

Только 14% работодателей оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное (причём из них только 3% - как крайне негативное). 48% уверены, что их бизнес будет находиться в стабильном состоянии, а 30% ожидают перемен к лучшему. Любопытно, что позитивные оценки более свойственны малому и среднему бизнесу (наглядно на таблице 1) .

57% компаний, по данным опроса, планируют изменить или расширить свою сферу деятельности в 2023 году (из них 21% точно сделают это, 36% - скорее да, чем нет). Еще у 29% таких планов нет, 14% затруднились ответить. Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.

Более половины работодателей (57%) предполагают, что численность персонала в их компании в наступившем году увеличится (как правило, это касается небольших и средних компаний). В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают, что будут сокращения штата. На фоне планов расширения штата треть компаний (35%) в этом оду планируют увеличить бюджет на подбор персонала, 17% - наоборот, уменьшить. В 37% компаний эта статья расходов останется без изменений. Показательно, что о росте бюджетов на подбор чаще сообщают небольшие компании: 39% с численностью до 100 человек и 36% - с численностью менее 50 человек (наглядно на таблице 2).

«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности.

При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. За последние годы мы видели, что на положительную динамику безработицы в условиях сохраняющегося эффекта демографической ямы и снижения численности, выходящей на рынок труда молодежи, влияла только приостановка целого ряда отраслей экономики и бизнеса.

На протяжении 2022 года ожидания роста безработицы на фоне ухода из страны иностранного бизнеса не оправдались, персонал старались сохранить даже в условиях длительного простоя, массовые сокращения если и были, то в отдельных компаниях, которым не удалось договориться об изменении структуры владения или передаче/продаже бизнеса российским акционерам или менеджменту.

С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.)  в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

 

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