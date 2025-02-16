Треть всех вопросов, поступающих в Гострудинспекцию в Мурманской области, связаны с оплатой труда

Руководитель Гострудинспекции в Мурманской области принял участие в заседании Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Мурманской области.

В своём докладе Юрий Дмитриев рассказал о результатах работы Гострудинспекции по вопросам защиты прав и законных интересов граждан в 2024 году. Он обратил внимание на то, что примерно треть всех ответов на письменные обращения, телефонных звонков на «горячую линию», выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также проведенных Инспекцией труда профилактических визитов приходится на вопросы, так или иначе связанные с оплатой труда.

- Первый вопрос, который имеет важнейшее значение при рассмотрении любого поступившего в Инспекцию труда обращения, это наличие трудовых отношений. Официальное трудоустройство с заключением трудового договора - это гарантия защиты трудовых прав работника государством от недобросовестных работодателей, - отметил Юрий Дмитриев.