Треть выпускников Мурманского колледжа искусств получили красные дипломы

В концертном зале Мурманской областной филармонии состоялось торжественное вручение дипломов 38 выпускникам Мурманского колледжа искусств. Среди них 14 человек получили дипломы с отличием. На мероприятии присутствовал первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Праздник с выпускниками разделили родители, преподаватели, студенты и выпускники прошлых лет. Обращаясь к собравшимся, Тимур Давлетшин поздравил с 80-летием Анатолия Александровича Сергиенко — заслуженного художника РФ, заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина города Североморска, члена Союза художников РФ, преподавателя колледжа.

«Для меня лично огромная честь от имени министерства культуры, от имени всего профессионального сообщества поздравлять вас с юбилеем. Позвольте выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за тот вклад, который вы делаете в подрастающее поколение, передаёте им своё мастерство. Не секрет, что поклонниками вашего таланта является огромное количество людей по всему миру. Произведения Анатолия Александровича находятся в огромном количестве стран и даже в личных коллекциях монарших особ. Для нас большая гордость, что в колледже работает такой преподаватель и передаёт свой талант подрастающему поколению. Позвольте от имени министерства культуры Мурманской области вручить вам почётную грамоту за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу, воспитание молодых талантов и выдающийся вклад в развитие культуры», — отметил Тимур Давлетшин.

Также первый заместитель министра поздравил выпускников и подчеркнул, что треть дипломов в этом году — красные, что говорит о высоком качестве подготовки молодых специалистов в сфере культуры и искусства региона. Он пожелал выпускникам новых творческих вершин и успешного профессионального пути.

После торжественного вручения дипломов с концертными номерами выступили оркестр «Баренц-камерата» под управлением дирижёра Андрея Скороходова, хор колледжа и оркестр русских народных инструментов. Перед концертным залом на втором этаже была представлена выставка выпускных работ студентов специальности «Живопись». Завершилось мероприятие общим исполнением песни «Мой маленький дворик».

Фото (Дмитрий ВЕЛИЧКО): https://gov-murman.ru/info/news/569580/#&gid=1&pid=2