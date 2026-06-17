В Мурманске стартовал отбор будущих десятиклассников в Губернаторский лицейФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 15:30

Треть выпускников Мурманского колледжа искусств получили красные дипломы

В концертном зале Мурманской областной филармонии состоялось торжественное вручение дипломов 38 выпускникам Мурманского колледжа искусств. Среди них 14 человек получили дипломы с отличием. На мероприятии присутствовал первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Праздник с выпускниками разделили родители, преподаватели, студенты и выпускники прошлых лет. Обращаясь к собравшимся, Тимур Давлетшин поздравил с 80-летием Анатолия Александровича Сергиенко — заслуженного художника РФ, заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина города Североморска, члена Союза художников РФ, преподавателя колледжа.

«Для меня лично огромная честь от имени министерства культуры, от имени всего профессионального сообщества поздравлять вас с юбилеем. Позвольте выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за тот вклад, который вы делаете в подрастающее поколение, передаёте им своё мастерство. Не секрет, что поклонниками вашего таланта является огромное количество людей по всему миру. Произведения Анатолия Александровича находятся в огромном количестве стран и даже в личных коллекциях монарших особ. Для нас большая гордость, что в колледже работает такой преподаватель и передаёт свой талант подрастающему поколению. Позвольте от имени министерства культуры Мурманской области вручить вам почётную грамоту за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу, воспитание молодых талантов и выдающийся вклад в развитие культуры», — отметил Тимур Давлетшин.

Также первый заместитель министра поздравил выпускников и подчеркнул, что треть дипломов в этом году — красные, что говорит о высоком качестве подготовки молодых специалистов в сфере культуры и искусства региона. Он пожелал выпускникам новых творческих вершин и успешного профессионального пути.

После торжественного вручения дипломов с концертными номерами выступили оркестр «Баренц-камерата» под управлением дирижёра Андрея Скороходова, хор колледжа и оркестр русских народных инструментов. Перед концертным залом на втором этаже была представлена выставка выпускных работ студентов специальности «Живопись». Завершилось мероприятие общим исполнением песни «Мой маленький дворик».

 

 

Фото (Дмитрий ВЕЛИЧКО): https://gov-murman.ru/info/news/569580/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:10«Комиссарша». Художественный сериал, 8 серия (16+)22:00«Бессонница». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:55«Кухни народов. Ресторан высокой кухни в Геленджике». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров-PRO Валюту (16+)Евро и доллар укрепились на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять