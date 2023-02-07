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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 12:00

Треть жителей СЗФО чувствуют хроническую усталость на работе

Каждый пятый опрошенный житель из регионов СЗФО (23%) чувствует хроническую усталость каждый день. Также в ходе исследования выяснилось, что 13% замечают, что больше всего устают в конце года, 13% - минимум раз в полгода, 13% - в конце каждой недели, и стабильно каждый месяц 9% жителей области сильно устают от работы. Остальные опрошенные ничего такого за собой не замечают.

«СБЕР ЕАПТЕКА» и hh.ru провели опрос и выяснили, стали ли жителей СЗФО больше уставать, в чем выражается усталость, а также как соискатели борются с усталостью.

Каждый пятый опрошенный житель из регионов СЗФО (23%) чувствует хроническую усталость каждый день. Также в ходе исследования выяснилось, что 13% замечают, что больше всего устают в конце года, 13% - минимум раз в полгода, 13% - в конце каждой недели, и стабильно каждый месяц 9% жителей области сильно устают от работы. Остальные опрошенные ничего такого за собой не замечают.

В разрезе пола: хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины на 6 процентных пунктов (28% и 34% соответственно). В разрезе профессий: наибольшая доля усталости от работы (40%) наблюдется среди представителей сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели (35%), а также ИТ-специалисты (35%). Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а вот под конец календарного года не могут восстановить нормально силы и устают больше всех строители, юристы и работники сферы продаж. При этом, как правило, не замечают вообще никакой хронической усталости из-за работы представители рабочих профессий (50%), специалисты транспортной сферы (46% дали отрицательный ответ), а также работники производственного сектора (40%).

После длинных новогодних каникул каждому второму опрошенному в СЗФО (55%) удалось отдохнуть и перезагрузиться. Это самый высокий показатель по России (в среднем по стране смогли нормально отдохнуть лишь 43% опрошенных). Среди тех, кто не успел набраться сил в СЗФО: 20% не удалось отдохнуть из-за личных проблем, пятой части опрошенных (21%) не хватило выходных дней, ещё 25% работали на новогодних праздниках, 16% болели. А 18% слишком активно провели новогодние праздники и теперь им требуется дополнительный отдых.

Плохое самочувствие и общая подавленность (32%), проблемы со сном (43%), повышенная тревожность (38%), пессимистичность (30%), а также низкая эффективность (15%) – топ-5 признаков усталости, которые испытывают жители СЗФО прямо сейчас.

Также люди назвали сумму причин, которые вызывают у них хроническую усталость. По мнению респондентов, такое состояние связано с обычной усталостью, которая накопилась за год (45%), с сидячей работой (29%), с личными семейными обстоятельствами (21%), с токсичным поведением начальства (24%), с длительным отсутствием отпуска (32%). Ещё 16% местных опрошенных связывают хроническую усталость на работе с постоянными ссорами внутри коллектива, и ещё 21% с тем, что у них появилась сверхнагрузка на работе.

Заметили ли вы, что стали больше уставать? Ответы респондентов в зависимости от профсферы можно посмотреть в таблице.

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