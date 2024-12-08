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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.24 12:00

Треть жителей СЗФО не ходили на больничный в 2024 году

По данным совместного исследования Скандинавского центра здоровья и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru почти каждый второй (32%) из опрошенных не берет больничные на работе для лечения. Многие не могут сделать это, так как боятся проблем на работе. А каждому пятому уходить на больничный запрещает руководство.

Поведение при болезни

43% опрошенных в регионах СЗФО отмечают, что болели реже одного раза в 2024 году, еще 43% сталкивались с недомоганиями 1-2 раза. Чаще всего на лечение опрошенные уходили на 4-5 дней (36%).

Также 45% опрошенных в регионе 2024 году старались брать больничные для лечения болезней. А вот 32% не брали ни разу больничный в 2024 году. И лишь 15% всегда открывают лист нетрудоспособности при болезни. Остальные затруднились ответить.

При этом 39% опрошенных продолжают работать без больничного из дома, а 13% переносят недомогания «на ногах»  в офисе. Среди тех, кто все же берет отпуск на время болезни 51% продолжают работать. Реже всего на больничные уходят работники из категории среднего и высшего менеджмента (59%), айтишники (43%), специалисты маркетинга и PR (42%) и юристы (30%).

Работать во время отпуска по болезни чаще всего продолжают продажники (57%), логисты (53%), специалисты сферы ИТ (51%) и бухгалтеры (50%). Треть опрошенных указали, что качество их работы ухудшается во время болезни. 29% сложно помогать коллегам и принимать участие в командных проектах, а 25% выбиваются из графика.

Механика лечения

Почти половина (43%) обращаются к врачам по ОМС. Еще треть занимаются самолечением при возникновении недомоганий. 17% идут в платные клиники. Только 10% пользуются медициной по ДМС. У половины опрошенных средний чек на лечение составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Еще четверть тратят 3-5 тысяч.

Подавляющее большинство (72%) стараются полностью избавиться от недомоганий. Основными причинами являются нежелание получить осложнения (65%), повышенное внимание к своему здоровью (57%), страх заболеть опять (49%). При этом 26% не проходят полный цикл лечения. Чаще всего это происходит из-за нежелания пропускать работу и терять деньги из-за больничных (41% в каждой группе). Ещё треть считают, что их болезни требуют только базовой терапии, выздоровление может наступить само.

Дополнительное лечение

Почти четверть сталкивались с негативными симптомами из-за недолеченных болезней. Среди них: состояние возвращалось к исходному (49%), появлялись новые проявления заболевания (41%). Большинство потратили на дополнительное лечение 4-5 дней. Более половины респондентов проходят дополнительное лечение на ногах. Тратят на терапию от 1 до 3 тысяч рублей (46%). Чаще всего приводили к негативным проявлениям в ситуации недостаточной терапии ОРВИ (60%), простуда (48%), ангина (29%), грипп (24%), коронавирус (17%) и пищевые отравления (13%).

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