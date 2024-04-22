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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 12:00

Треть жителей СЗФО согласны снизить свои требования к зарплате, если им очень понравится работодатель

43% жителей СЗФО никогда не откликаются на вакансии, в которых указана зарплата ниже той, что они ожидают. Это выяснилось в рамках опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

43% жителей СЗФО никогда не откликаются на вакансии, в которых указана зарплата ниже той, что они ожидают. Это выяснилось в рамках опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Другие 57% опрошенных, наоборот, готовы откликнуться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой, но только при определенных условиях. Из этих 57% опрошенных треть (32%) согласны на меньшую зарплату, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Ещё 22% откликаются на подобные предложения о работе, так как планируют вести переговоры о зарплате во время собеседования. Наконец, 3% соискателей в регионах СЗФО откликаются на предложения с нерелевантным доходом, чтобы просто получить опыт прохождения собеседований.

«Исследование hh.ru в который раз подтверждает, что сильный бренд компании-работодателя действительно может помогать бизнесу с поиском и наймом персонала особенно на остродефицитном рынок труда, когда за одного работника могут бороться сразу сотни компаний. Оправданность инвестиций в бренд работодателя на примере проектов, которые готовит для разных компаний Бренд-центр hh.ru подтверждается целым рядом свежих данных. Например, у компаний, прокачивающих свой работодательский бренд, число трудоустройств новых работников по рекомендации текущих сотрудников за последний год выросло на 13%, а позиции в Рейтинге работодателей hh.ru выросли 15 пунктов. Кроме того, компании, которые развивают свой работодательский бренд сообщают, что производительность труда их новых сотрудников на испытательном сроке выросла 7%. Ведь люди сильнее замотивированы остаться и закрепиться в той компании, которая им нравится», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

В разрезе профессий наиболее лояльны к уровню дохода в вакансии и готовы демпинговать, если им нравится компания, соискатели из науки и образования (только 27% игнорируют вакансии с меньшей зарплатой) и ИТ-специалисты (35%). С другой стороны, чаще всего не готовы идти на уступки представители розничной торговли (52% не откликаются на вакансии, если указанная зарплата их не устраивает), высший и средний менеджмент (49%), а также специалисты производственной сферы (48%) (наглядно в таблице).

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