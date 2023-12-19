Третий этап реновации ЗАТО в Мурманской области позволил обновить пять муниципалитетов

В Мурманской области подходит к завершению третий этап комплексного плана реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных формирований.

«С 2019 по 2023 включительно на улучшение условий для территорий, где проживают военнослужащие и их семьи, направлено почти 14 млрд рублей. Треть из них – средства федерального бюджета. За это время построена первая за 30 лет школа в Североморске и 6 детских садов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, установлено 39 современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог и 4 школы, снесено 25 пустующих объектов, построены 8 амбулаторий и ФАПов, отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы 445 домов, а также благоустроено 26 общественных пространств. Напомню, что благодаря поддержке президента в следующие три года на реновацию ЗАТО в Арктической зоне мы будем получать по 10 млрд в год», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Подробнее вчера на оперативном совещании о реализации программы доложил и.о. министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков. Работы в 2023 году были проведены в пяти муниципалитетах. Обновления коснулись Александровска, Видяево, Заозерска, Печенгского округа и н.п. Килпъявр в Кольском районе.

Говоря об итогах и планах на будущее, глава регионального министерства строительства отметил, что на финансирование мероприятий в 2023 году было направлено 422,54 млн рублей, из них средства регионального бюджета составили 122,54 млн рублей.

Так, в Кольском районе уже завершены работы по капремонту крыши, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома в Килпъявре. В Полярном на завершающей стадии находится капитальный ремонт крыши и фасада дома на улице Моисеева, 4.

Запланирован также капитальный ремонт фасадов трех многоквартирных домов в Полярном на улицах Гагарина и Лунина. В двух из них работы завершены.

В Печенгском округе был запланирован капитальный ремонт крыши пяти домов, расположенных в Спутнике. В четырех из них работы завершены, в доме №18 на улице Новая рабочие укладывают второй слой наплавляемого материала.

«Работы ведутся в хорошем темпе, поэтому у нас нет никаких сомнений, что они будут завершены в срок», – отметил Алексей Грачиков.

В Заозерске идут работы по сносу двух аварийных домов и здания бывшего физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Отдельно хочется отметить социально значимые объекты, работы на которых уже завершены в текущем году на территории ЗАТО. Это капитальный ремонт школ №№1, 2 и 12 в Североморске», – напомнил Алексей Грачиков.

Кроме того, на территории ЗАТО в рамках арктической «Единой субсидии» идет строительство ДК в Алакуртти, бассейна в Североморске и корпуса школы на 250 мест в Печенге.

— В целом коммунальная инфраструктура и жилищной фонд в гарнизонах региона очень ветхие. Долгие годы здесь не происходило никаких обновлений. За четыре года реализации программы видны серьёзные позитивные перемены. Причём преобразования идут по нескольким направлениям, учитывающим приоритетные проблемы того или иного населённого пункта, - отметил, комментируя итоги обсуждения вопроса, глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Важно, что созданию комфортных условий для проживания военных и их семей уделяется огромное внимание на всех уровнях власти. Сделать предстоит ещё многое, и программа будет продолжена, в федеральном бюджете на неё предусмотрено финансирование до 2026 года.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в ближайшее время их ведомство ожидает окончательной фиксации на федеральном уровне трёхлетнего плана реновации ЗАТО. Для него в федеральном бюджете предусмотрено финансирование около 10 млрд рублей ежегодно. Деньги пойдут на мероприятия, реализуемые как по линии Минобороны, так и по линии субъекта.

Всего в рамках комплексного плана, рассчитанного на 2024-2025 годы, планируется осуществлять мероприятия на территориях пяти ЗАТО и более 26 населённых пунктов.

Фото: https://vk.com/aleksey.penshin?w=wall24087727_2682%2Fall