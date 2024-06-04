Третий фестиваль «Арктический берег» состоится 28 июня на Поморской набережной Колы

«Арктический берег» для выпускников Мурманской области вновь состоится в конце июня. Об этом 3 июня на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Хочу пригласить всех выпускников Мурманской области на фестиваль «Арктический берег», который состоится 28 июня. Местом встречи вновь станет Поморская набережная Колы, а участниками – 3,5 тысячи юных северян», – сказал глава региона.

Андрей Чибис также поделился, что выпускников 9 и 11 классов из разных муниципалитетов Мурманской области ждут красочное шоу и оформление, работа тематических площадок и выступление приглашенных звезд. Как и в прошлом году, символ «Арктического берега» – белоснежные яхты класса «Луч» – украсит акваторию Кольского залива. Править парусами будут спортсмены региональной федерации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, одной из важных точек притяжения на Поморской набережной в этот день станет профориентационная площадка «Куда пойти учиться». Здесь выпускники смогут узнать об образовательных возможностях, которые предоставляют колледжи региона и Мурманский арктический университет. Крупные промышленные предприятия также примут участие в фестивале и познакомят выпускников с перспективами трудоустройства.

Как отметил Андрей Чибис, в настоящее время муниципалитетами формируются списки участников фестиваля. Желающие могут обратиться в свои школы, к классным руководителям.