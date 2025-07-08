Третий год подряд: лучшая из лучших - команда Северного флота из Заозерска!

В Ивановской области в рамках всеармейских испытаний «Армейский запас-2025» прошёл конкурс профессионального мастерства на лучшее подразделение пожарной охраны ВС РФ. В состязаниях приняли участие 16 штатных подразделений пожарной охраны видов и родов войск, военных округов и флотов, в том числе из ЗАТО город Заозерск.

Как сообщает администрация ЗАТО, командам пожарной охраны пришлось пройти три этапа состязания. Сначала они показали знания теории, приняв участие в викторине. Затем продемонстрировали скорость реагирования на тревогу, включая экипировку и подготовку автомобиля. Финальное испытание включало выезд по тревоге, преодоление полосы препятствий и тушение условного пожара с полной подготовкой оборудования и спасением людей.

На церемонии закрытия были подведены итоги всех этапов соревнований. Победу в них третий год подряд одержала команда Северного флота из Заозерска, второе место заняла команда ВДВ, а тройку лучших замкнули пожарные из Военного института.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275760%2F9fc8a3d77b97398019