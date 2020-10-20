Третий резидент ТОР «Столица Арктики» построит завод металлоконструкций в Мурманске

Третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» стала компания ООО «Ренейссанс Арктик». Сегодня в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса соглашение о создании завода по производству и укрупнительной сборке металлоконструкций и трубопроводных узлов для проекта «Арктик СПГ 2» подписали генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин и генеральный директор ООО «Ренейссанс Арктик» Дмитрий Хам. Церемония подписания состоялась на производственной площадке в Мурманске.

«Фактически на территории областного центра появилось новое высокотехнологичное промышленное производство со всей необходимой инфраструктурой. Общий объем инвестиций в проект составляет около 3,6 млрд рублей, в том числе 68 млн рублей как резидента ТОР «Столица Арктики». За время реализации инвестпроекта объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области составит около 1 млрд рублей», – прокомментировал Андрей Чибис, отметив, что соглашение заключено на 10 лет.

Компанией проведена большая работа по созданию современного производства по выпуску металлоконструкций (сабдэков) в районе Нижне-Ростинского шоссе. Как рассказал руководитель ООО «Ренейссанс Арктик», на начало реализации проекта состояние производственной базы не позволяло выполнять необходимый объем работ, но благодаря новым возможностям, которые появились для инвесторов с созданием ТОР «Столица Арктики», было принято решение о полной реконструкции производственной площадки и строительстве новых цехов. Сейчас выполняется установка инженерных систем, оборудования и мостовых кранов.

«На новом предприятии будет создано более 1500 рабочих мест. Льготы и преференции ТОР окажут значительную поддержку инвестору в создании нового производства. Корпорация совместно с Минвостокразвития России и правительством области будут комплексно сопровождать проект, предоставляя резиденту широкий инструментарий мер государственной поддержки, в том числе услуги и цифровые сервисы КРДВ», – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мощность производственного предприятия составит от 24 до 36 тысяч тонн металлоконструкций в год. Первые отгрузки готовой продукции планируется осуществить в декабре 2020 года. На сегодняшний день статус резидента ТОР «Столица Арктики» присвоен трем компаниям: ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Терминал «Ударник» и ООО «Ренейссанс Арктик». Общий объём инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 82,3 млрд рублей.

В рамках визита руководства АО «КРДВ» в Мурманскую область состоялось рабочее совещание с главой региона. Стороны обсудили перспективное развитие ТОР «Столица Арктики» и реализацию инвестиционных проектов на нашей территории.