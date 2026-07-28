Третья летняя смена: яркие каникулы юных мурманчан продолжаются

Третья смена летнего оздоровительного лагеря в Мурманске на базе гимназии №9 началась с яркой спортивной программы на свежем воздухе. Специалисты Центра гражданского единства и этнокультурного развития подготовили командные игры и увлекательные задания, чтобы помочь ребятам подружиться и зарядиться отличным настроением.

На праздник к школьникам пришла заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

Впереди — спортивно‑оздоровительные занятия, чтобы укрепить здоровье юных мурманчан; познавательно‑развивающие и духовно‑нравственные мероприятия. Ребята посетят филармонию, музеи, парк семейного отдыха, тропическую купальню, а также занятия, посвященные правилам безопасности в различных ситуациях.

Кроме насыщенной программы для ребят организовано двухразовое питание: завтрак и обед, включающие продукты и блюда локальной кухни.

Как сообщает администрация города Мурманска, третью смену лагеря посетят 135 ребят, в их числе учащиеся присоединенных к гимназии корпусов. Так, объединение учебных учреждений открывает для детей больше возможностей: ребята становятся одной большой дружной командой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32898&page=1