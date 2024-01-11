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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.24 16:00

Третья попытка оказалась неудачной: магазинный вор не рассчитал силы

В ночное время в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску поступил звонок от охранников одного из торговых центров с заявлением о краже с проникновением.

В ночное время в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску поступил звонок от охранников одного из торговых центров с заявлением о краже с проникновением.

Прибывшие полицейские у входа в один из магазинов в торговом центре застали на месте сотрудников охраны и нетрезвого мужчину, который лежал на полу. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Представители службы охраны пояснили полицейским, что им на пульт поступил сигнал о срабатываемой сигнализации, это означало, что в торговую точку проник посторонний. Прибыв к магазину, они обнаружили сильно выпившего мужчину.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения правоохранителями было установлено, что мужчина смог пройти в торговый центр, воспользовавшись открытой дверью, а затем поднял рольставни магазина и прополз под ними вовнутрь, похитил с полки алкогольную продукцию, после чего покинул помещение.

Спустя непродолжительное время вернулся вновь. Повторил свои манипуляции со спиртным, после чего покинул магазин. В общей сложности, мужчины трижды возвращался. Но в третий раз он уже не смог уйти, поскольку был сильно пьян.

43-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель не отрицал свою вину. Он рассказал, что в позднее время суток проходил мимо торгового центра, увидел незапертую дверь и решил зайти, чтобы немного согреться.

Внутри он уже увидел рольставни магазина, которые не были до конца опущены. Тогда-то ему пришла идея силой приподнять их, проползти внутрь магазина. Своими действиями мужчина причинил ущерб торговой точке в размере 3,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемого следователем было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). С фигуранта была взята подписка о невыезде.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

Фото и видео (пресс-служба УМВД России по Мурманской области): https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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