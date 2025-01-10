Третья попытка: Росрыболовство продаёт пять крабовых инвестквот, снизив стартовую цену на 10%

Росрыболовство предпринимает третью попытку продать доли квот на добычу крабов в инвестиционных целях в Баренцевом море: очередные торги на площадке Российского аукционного дома (РАД) назначены на 23 января 2025 года.

Начальная цена каждого из пяти лотов снижена на 19% по сравнению с первым аукционом и на 10% по сравнению со вторым — до 10,4 млрд рублей, следует из материалов РАД.

Заявки принимаются до 20 января, размер задатка превышает 4 млрд рублей, шаг аукциона — 519 млн рублей.

Как сообщает ИАА «ПортНьюс» ранее, предыдущие попытки Росрыболовства по продаже этих пяти лотов, предпринятые осенью 2024 года, признавались не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Аукцион организован в рамках второго этапа инвестквот: покупатели берут на себя обязательства по строительству трёх среднетоннажных краболовных судов длиной более 50 метров и двух крупных логистических комплексов. Изначально стартовая цена каждого из лотов превышала 12,8 млрд рублей, затем была снижена до 11,5 млрд рублей.