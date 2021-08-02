Третья смена на море - в ММТП продолжается детская оздоровительная кампания

В Мурманском морском торговом порту продолжается ежегодная оздоровительная кампания для детей сотрудников предприятия. В санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна», который находится на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае, идёт третья смена.

Как рассказала начальник отдела по социальным вопросам Светлана Рудакова, дети в полной мере освоились и вошли в режим отдыха. Как и в предыдущие смены, они живут в комфортабельных четырёхместных номерах с удобствами и круглосуточной подачей горячей воды. Для детей предусмотрено пятиразовое питание. Контроль за безопасностью детей обеспечивают сотрудники лагеря, вожатые отрядов, а также сопровождающие – сотрудники АО «ММТП». Все расходы за детский отдых взяло на себя предприятие.

«Дети проводят время не только интересно, но и полезно. В лагере организованы различные кружки. Кроме того, ежедневно каждый отряд готовит творческий номер для общей вечерней встречи. Несмотря на то, что отряды соревнуются между собой, все поддерживают друг друга, и атмосфера в лагере очень дружелюбная. Наши дети очень активны и с радостью участвуют во всех мероприятиях, выступают на сцене. В общем, программа очень насыщенная: дети успевают и в море искупаться, и проявить себя в творчестве», - рассказала Светлана Рудакова.

Всего этим летом по путевкам, выделенным АО «ММТП», в оздоровительном лагере отдохнут 60 детей. Тем самым, с помощью предприятия, где работают их родители, они смогут восстановить силы и подготовиться к новому учебному году. Летний отдых детей – это часть масштабной социальной программы старейшего предприятия столицы Кольского Заполярья.