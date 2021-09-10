Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше

По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 июля 2021 года составила 729,2 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 3,6 тысячи человек (на 0,5%). Последняя цифра сопоставима с численностью жителей посёлка Печенга!

За шесть месяцев текущего года в нашем регионе родились на 210 человек меньше, чем в прошлом году за этот же период (3147 чел. – в январе-июне 2020 г., 2927 чел. – январь-июнь 2021г.). А вот смертность среди северян продолжает расти. Если за первое полугодие 2020 года в Мурманской области ушли в мир иной 4372 человека, то за этот же период текущего года – 5165 человек. Рост смертности составил 793 человека!

Естественная убыль в нашем региона за январь-июнь этого года составила 2228 северян (1225 чел. – январь-июнь 2020г.)

В первом полугодии 2021 года не изменилась негативная тенденция и в миграционном процессе. В Мурманскую область за это время прибыли 13609 человек, а убыли – 15016 (соответственно 13541 чел. и 14802 – за этот же период 2020г.). Миграционное снижение составило 1407 человек (1261 чел. – в январе-июне 2020г.).

Надо отметить, что Мурманскстат в первом полугодии 2021 года отмечает рост числа браков среди жителей Мурманской области +362 (1820 – в январе-июне 2020г. и 2182 – в январе-июне 2021г.), но и увеличение числа разводов на 367 актов (1515 - в январе-июне 2020г. и 1882 – в январе-июне 2021г.).