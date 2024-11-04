Тревожная статистика октября: в Полярных Зорях смертность выше рождаемости, пары разводятся чаще, чем заключают брак.

Как сообщает администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией, ссылаясь на сведения Отдела ЗАГС муниципалитета, в октябре 2024 года сотрудниками было зарегистрировано 37 акта гражданского состояния, из них: рождения – 6 (мальчиков - 4; девочек – 2), смерти – 11 (мужчин – 8, средний возраст – 58 лет; женщин –3, средний возраст–67 лет).

Нерадостную демографическую картину дополняет тревожная картина с институтом семьи в городе атомщиков. Так, в октябре текущего года брак оформили 4 пары (средний возраст, вступающих в брак – мужчин-34 года, женщин-31 год), а вот разводов было у 10 пар (по решению суда – 7, по обоюдному согласию - 3).