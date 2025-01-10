Тревожная статистика: в городе атомщиков смертность больше рождаемости более чем в 2 раза

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в декабре 2024 года в городе атомщиков было зарегистрировано 48 актов гражданского состояния, из них: рождения – 6 (мальчиков- 3; девочек – 3), смерти – 13 (мужчин – 6, средний возраст – 64 года; женщин – 7, средний возраст – 76 лет).

В последний месяц ушедшего года брак оформили 8 пар (средний возраст вступающих в брак – мужчин - 39 лет, женщин - 38 лет), разводы – 15 пар (по решению суда – 9, по обоюдному согласию - 6).

За IV квартал 2024 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 117 актов гражданского состояния, из них: рождения – 15 (мальчиков - 9; девочек – 6), смерти – 38 (мужчин – 23, средний возраст - 61 год; женщин–15, средний возраст – 73 года).

За октябрь-декабрь прошлого года семейные узы узаконили 17 пар (средний возраст вступающих в брак мужчин – 40 лет, женщин - 38 лет), а развод оформляли в два раза больше - 34 пары (по решению суда – 22, по обоюдному согласию - 12).